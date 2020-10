von Wilfried Dieckmann

Corona buchstäblich davon hüpfen – was die meisten von uns angesichts der Pandemie gerne machen würden, fand jüngst an der Grundschule Berau so ähnlich statt. Es war die Premiere des Seilspring-Projekts „Skipping Hearts“ unter Corona-Bedingungen. Das Präventionsprojekt der Deutschen Herzstiftung für Dritt- und Viertklässler erfreut sich schon seit einigen Jahren bundesweit großer Beliebtheit, doch Corona hat Skipping Hearts im März dann ebenso ausgebremst, wie nahezu alles andere auch.

Mit neuem Konzept

Nach langer Pause geht das Projekt nun mit neuem Konzept an den Start und so hüpften die Dritt- und Viertklässler aus Berau also erstmals unter strenger Einhaltung aller Hygiene- und Abstandsregeln. „Ich war nervös und auch gespannt, wie alles läuft“, erzählt Übungsleiterin Vera Sulzmann, die seit vier Jahren mit Skipping Hearts die Grundschulen besucht. Vieles habe sich durch Corona verändert, sagt die 49-Jährige. Die Teilnehmerzahl von 30 Kindern, die gleichzeitig an einzelnen Stationen mit dem Springseil experimentieren durften, musste auf 18 Schülerinnen und Schüler schrumpfen. Dabei bekommt jedes Kind sein eigenes Aktionsfeld zugewiesen, Partner- und Gruppensprünge sind nicht mehr erlaubt. So wurde auch die Aufteilung der Klassen in zwei Gruppen notwendig.

Die Premiere in Berau habe aber gezeigt, dass das neue Konzept aufgeht, so Sulzmann. Die Kinder waren mit Eifer bei der Sache. Skipping Hearts möchte Kinder wieder zu mehr Bewegung motivieren und damit auch Krankheiten vorbeugen. Viele Kinder spielen überwiegend am Computer oder schauen fern, so dass weltweit jedes fünfte Kind übergewichtig sei. Hier gebe es Handlungsbedarf.

Ausdauer und Koordination

Dass Skipping Hearts hier ein erfolgreiches Konzept ist, davon ist auch Stefanie Maier überzeugt. Sie unterrichtet Sport in Berau und begleitete das Projekt an der Grundschule. Seilspringen eigne sich hervorragend zur Schulung und Verbesserung motorischer Grundfertigkeiten, wie Ausdauer und Koordination. „Wir waren so begeistert, dass wir uns gleich für das Aufbautraining angemeldet haben“, erzählt die Klassenlehrerin der Drittklässler.

Viele Kinder wollen weiter trainieren und haben sich ein Seil für zuhause gekauft. Dies zeigt, wie hoch motiviert die Dritt- und Viertklässler nach dem Projekt waren, betont Stefanie Maier.