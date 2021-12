von Wilfried Dieckmann

Die Finanzplanung für das nächste Jahr wurde von der Verwaltung erstellt und vom Gemeinderat Grafenhausen beraten. Mit der Finanzplanung soll aufgezeigt werden, wann welche Investitionen getätigt werden sollen und welcher Kapitalbedarf für die Maßnahmen erforderlich sind. Die endgültige Verabschiedung des umfangreichen Zahlenwerks soll im Januar erfolgen. Nach zwei Jahren mit roten Zahlen wird das ordentliche Ergebnis im Kernhaushalt wieder mit einem soliden Plus abschließen.

Bonndorf Versiert: Rita Schüle hat ein Händchen für närrische Bommelmützen Das könnte Sie auch interessieren

Bürgermeister Christian Behringer hat Grund zur Freude. Gemäß der vorläufigen Finanzplanung kann im nächsten Jahr im Kernhaushalt, also dem Teilfinanzhaushalt 1, von einem erwirtschafteten Gewinn in der Größenordnung von rund 200.000 Euro ausgegangen werden. Gemäß der Jahresrechnung von 2020 mussten die Gemeindefinanzen ein sattes Minus von knapp 850.000 Euro verkraften. Auch bei der Finanzplanung des laufenden Jahres wird von roten Zahlen in Höhe von 650.000 Euro ausgegangen.

Grafenhausen Großes Interesse besteht in Grafenhausen an einer Auffrischung der Corona-Impfung Das könnte Sie auch interessieren

Angesichts dieser hohen Summen war es nicht verwunderlich, dass Bürgermeister und Gemeinderat bei einem zu erwartenden positiven Ergebnis von rund 200.000 Euro im Jahr 2022 einen Silberstreifen am Horizont erkannten. Gemäß der mittelfristigen Finanzplanung wird in den nächsten zwei Jahren mit ähnlichen Ergebnissen gerechnet. Erst im Jahr 2025 wird mit einem noch höheren Gewinn in der Größenordnung von einer halben Million Euro gerechnet. Gemäß der neuen Haushaltsform Doppik (doppelte Buchführung in Kontenform) gehören Abschreibungen in der Finanzverwaltung zu den Aufwendungen eines Betriebes und erscheinen demzufolge in der Gewinn- und Verlustrechnung. Abschreibungen vermindern, sofern sie nicht erwirtschaftet werden, das ordentliche Ergebnis im Gemeindehaushalt. In der alten Haushaltsform waren Abschreibungen durch-laufende Posten, die schlussendlich keinen Einfluss auf das Ergebnis hatten.

Waldshut-Tiengen Lockdown für Clubs und Discos: So geht es dem Waldshuter Clubbesitzer Imad Chabo Das könnte Sie auch interessieren

Die Gemeinde Grafenhausen wurde mit der Ortskernsanierung in das Sanierungsprogramm des Landes Baden-Württemberg aufgenommen. Nicht nur die Kommune, auch Betriebe können von den satten Zuschüssen profitieren. Dank dieser hohen Zuschüsse, die sich im Bereich von 60 Prozent bewegen, kann die Kommune in der Ortsmitte von Grafenhausen kräftig investieren. So wurden bereits in diesem Jahr 440.000 Euro für die Sanierung des Rathauses mit bestehendem Anbau beantragt. Hier winken Zuwendungen in Höhe von 400.000 Euro für das Jahr 2021. Im nächsten Jahr noch einmal 120.000 Euro bei einer Investitionssumme von 150.000 Euro.

Wettbewerb im Rathausbau

Im kommenden Jahr will sich die Gemeinde an einem Wettbewerb für den Rathausbau beteiligen. Mit Baubeginn wird nicht vor dem Jahr 2023 gerechnet. Allein diese hohen Summen zeigen, dass sich die jahrelangen Bemühungen bis zur Aufnahme in das Programm gelohnt haben. Im Haushaltsplanentwurf stehen auch weitere Anträge im Bereich privater Gebäude: Hier stehen Investitionen in Höhe von 80.000 Euro Zuschüsse in der Größenordnung von 50.000 Euro gegenüber. Auch werden Zuschüsse von 120.000 Euro für die Fußweg-Erschließung „An der Steige“ bei Investitionen von 200.000 Euro erwartet.