Zur Ausstellungseröffnung unter dem Titel „Der lange Atem der Berauer Nonnen“ in der Falkensteinhalle in Berau begrüßte Vorsitzender Ralf Hindsches über 250 Besucher.

Rund 250 Besucher folgten bei der Ausstellungseröffnung in der Falkensteinhalle dem Vortrag über die Geschichte des Berauer Frauenkolosters von Historiker Johannes Schütz. | Bild: Ursula Ortlieb

Perfekt inszenierte Ausstellung

Der Verein „Historisches Berau“ präsentiert in einer perfekt aufgemachten Ausstellung mit professioneller Beleuchtung großformatige Bilder, Gegenstände aus der Zeit des Klosters, Schriften, Figuren, Gegenstände aus dem damaligen Kloster, sowie den originalgetreuen Modellbau der einstigen Klosteranlage. Bei Eintritt in den Ausstellungsraum fühlt man sich in eine andere Zeit versetzt.

700 Jahre Geschichte des Klosters

Mittelalter-Historiker Johannes Schütz, Leiter des Kreisarchivs Rottweil, hielt zu Beginn einen interessanten und unterhaltsamen Vortrag und tauchte die Zuhörer in die 700-jährige Geschichte des Berauer Frauenklosters. Abschließend gratulierte er Berau, der Gemeinde und dem Landkreis zu so einem außergewöhnlichen Verein „Historisches Berau“, der Großartiges leiste.

Historiker zollen dem Verein „Historisches Berau“ Lob und Anerkennung für eine großartige Arbeit und Ausstellung. Von links: Manfred Jehle, Johannes Schütz und Ralf Hindsches. | Bild: Ursula Ortlieb

Ein wahrer Schatz für das Dorf

Er hoffe, dass das Kloster Berau weiter in den Blickpunkt rücke und sich die Gemeinde bewusst ist, welchen Schatz sie hier hätten, sagte Waldschütz. Der Kontakt mit ihm kam durch seinen Aufsatz über das Frauenkloster Berau für das Buch „Klöster im Früh- und Hochmittelalter im Südwesten“ zustande. Das Pfarramt hatte ihn bei seinen Recherchen an Ralf Hindsches verwiesen.

Ausstellungsdauer und Öffnungszeiten Die Ausstellung kann noch bis Dienstag besucht werden: Heute, Montag, 24. April, 16.30 bis 20 Uhr (letzter Einlass); Dienstag, 25. April, 16.30 bis 20 Uhr (letzter Einlass) in Ühlingen-Birkendorf, Ortsteil Berau, Falkensteinhalle, Hallenstraße 3.

Historiker kommt extra aus Berlin

Eigens zur Ausstellungseröffnung war auch der aus Bannholz stammende promovierte Historiker Manfred Jehle aus Berlin angereist. Er hatte die Schriften von Ignatz Gumpp und Urkunden aus dem Kloster Berau ehrenamtlich für den Verein Historisches Berau transliteriert und freute sich über den Erfolg bei der Ausstellungseröffnung. Auch er beantwortete Fragen. Die Zuschauer waren begeistert von der Präsentation.