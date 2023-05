Am 11. Mai machten sich Heidrun und Klaus Schäfer bei Dauerregen mit ihren E-Fahrrädern, Anhänger und Zelt von Ühlingen aus auf den Weg in die 1000 Kilometer entfernte Partnergemeinde Machecoul in der Bretagne.

50 Jahre Freundschaft soll mit dieser Benefiz-Radtour als Zeichen der freundschaftlichen Verbundenheit unternommen werden. An den Tour-Vorbereitungen waren auch die Enkelkinder des Ehepaars Schäfer beteiligt. Sie malten das Logo für Flyer und Plakate.

Enkelkinder des Ehepaars Schäfer malten das Plakat-Logo für die Benefiz-Radtour nach Machecoul, die am 11. Mai bei Dauerregen begann. | Bild: Ursula Ortlieb

Über Polarsteps kann die Tour im Internet mitverfolgt werden. Die pensionierten Pädagogen Heidrun und Klaus Schäfer hoffen, dass sich möglichst viele beteiligen und pro gefahrenen Kilometer 1, 2, 3, 4 oder 5 Cent spenden. Das Geld ist für das Rote Kreuz der Commune Machecoul bestimmt, welches ein Secondhand-Kaufhaus für bedürftige Menschen der Gemeinde betreibt.

Der Scheck mit den gesammelten Spendengeldern soll am 26. August 2023 bei den Feierlichkeiten zum Partnerschaftsjubiläum in Ühlingen-Birkendorf überreicht werden. Das spezielle Spendenkonto dafür wurde bei der Sparkasse Bonndorf eingerichtet. Die Kontonummer und weitere Informationen über Tour gibt es im Internet auf Polarsteps oder bei Heidrun Schäfer unter 0176 47144723.

50 Jahre Partnerschaft

Ühlingen-Birkendorf und Machecoul sind seit 50 Jahren verschwistert. Das Jubiläum soll in Machecoul an Pfingsten und in Ühlingen-Birkendorf im August gefeiert werden.