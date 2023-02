Ühlingen-Birkendorf vor 3 Stunden

Sie freuen sich auch schon auf das Narrentreffen in Berau? Das ist am 11./12. Februar geboten

Zwei Jahre musste die Narrenzunft Wurzelsepp warten, jetzt kann sie die Besucher zum 34. Schlüchttal-Narrentreffen in Berau begrüßen. Am Samstag warten drei Partyzelte auf die Besucher, am Sonntag ein großer Umzug.