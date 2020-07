von Wilfried Dieckmann

Aus Gründen der Verkehrssicherheit wurde der Zugang zum Aussichtspunkt „Wartbuck“ auf dem Premium- und Genießerwanderweg „Rappenfelsensteig“, der im Grafenhausener Ortsteil Staufen beginnt, wegen dringender Baumfällarbeiten gesperrt. Wanderer, die am Wanderparkplatz nahe Brenden starten, sollten die Verbotsschilder und die mit Pfeilen ausgewiesenen Umleitungen beachten. Bis zum Wochenende soll der beliebte Weg wieder komplett begehbar sein.

Die vom Käfer befallenen Fichten wurden am Premiumwanderweg Rappenfelsensteig vom Forst entfernt. Der Zugang zum Aussichtspunkt Wartbuck, der schöne Ausblicke ermöglicht, ist derzeit gesperrt. | Bild: Wilfried Dieckmann

Trittsicherheit und Schwindelfreiheit sind beim Premium- und Genießerwanderweg „Rappenfelsensteig“ erforderlich. Eine Empfehlung, die jeder Wanderer im Interesse der eigenen Sicherheit beachten sollte.

Im Sinne der Nutzer hat Sicherheit auch beim Kreisforstamt in Waldshut eine hohe Priorität. Wohl wissend, dass der Rundwanderweg, der mit spektakulären Aussichtspunkten durch eine Bannwaldregion, das Schwarzatal, vorbei am Kuchelfelsen und über den Rappenfelsen führt, gerade in der Corona-Zeit stark begangen wird, musste die Strecke zum „Wartbuck“ gesperrt werden. „Die Sperrung war keine leichte Entscheidung, Sicherheit steht aber vor dem Wandervergnügen“, betonte Tom Drabinski vom Kreisforstamt Waldshut auf Anfrage.

St. Blasien Würdiger Abschluss am Kolleg St. Blasien trotz Corona Das könnte Sie auch interessieren

Hohes Gefahrenpotential bestand insbesondere an der etwa 100 Meter langen Wegstrecke rund um den Aussichtspunkt „Wartbuck“. Hier mussten zahlreiche verkehrsrelevante Bäume, die vom Borkenkäfer befallen waren, gefällt werden. Am Wanderparkplatz zwischen Staufen und Brenden (Kreisstraße 6594), der als zweiter Einstiegspunkt zum Wanderweg genutzt wird, wurden Verbotsschilder angebracht.

Sicher zum „Rappenfelsensteig“ werden Wanderer mittels ausgeschilderter Umleitungsstrecke geführt. Insgesamt sollten Wanderer vorsichtig sein und auch die aktuellen Corona-Verordnungen (Abstandsregelung: mindestens 1,5 Meter Abstand) beachten.

Im Sommer 2016 wurde der „Rappenfelsensteig“ eröffnet, alle Kriterien für einen Premiumwanderweg wurden erfüllt und vom Deutschen Wanderinstitut geprüft. Das Wanderinstitut mit Sitz in Marburg ist ein Zusammenschluss von Wanderexperten, die ständig an der Entwicklung von Qualitätsstandards für alles, was mit dem Wandern zu tun hat, arbeiten.

Wandern als Naturerfahrung

Grundlage für diese Arbeit ist wissenschaftliche Forschung. „Wir wollen das Wandern als Naturerfahrung und touristisches Angebot unter Berücksichtigung des Naturschutzes fördern und dem Tourismus die entsprechenden Marketinginstrumente zur Verfügung stellen“, so die Beweggründe.

Premiumwanderwege bieten nicht nur tolle Natur und eine hohe Erlebnisqualität, sie sind aufgrund der Ausschilderung auch für Wanderanfänger geeignet: 200 Hinweisschilder wurden vom Schwarzwaldverein entlang der rund zehn Kilometer langen Strecke angebracht.

Die Kosten für den Premiumweg summierten sich auf 18.000 Euro. Die Hälfte davon trug der Naturpark Südschwarzwald, der Rest wurde von den Schlüchttal-Gemeinden Grafenhausen und Ühlingen-Birkendorf mit jeweils 4500 Euro übernommen.

Wege um Wartbuck unpassierbar

Rund um den „Wartbuck“ sind die Wege durch liegende Baumstämme derzeit unpassierbar. Wie Förster Frieder Wielandt, der im Forstrevier Ühlingen-West für den Kommunal- und Privatwald zuständig ist, informierte, handelt es sich dabei um Vorbereitungsarbeiten für den „Harvester“ (Holzvollernter), der in diesen Tagen zum Einsatz kommen soll. Danach werden die Wege gesäubert, damit Wanderer den Premiumpfad wieder nutzen können.