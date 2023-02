In Berau wissen auch ältere Herrschaften Fasnacht zu feiern. Am Valentinstag gab es bei der Seniorenfasnacht ein bunt-närrisches Programm im Gasthaus Schwanen. „So viele hatten wir noch nie da“, stellte die Vorsitzende des Seniorenclubs, Roswitha Strittmatter, erfreut fest. Lachen, Singen und Schunkeln war angesagt.

Für Furore sorgte Marina Matt als eine der zehn reichsten Berauer Frauen. Sie nahm den Schwanenwirt, das Rathaus, Arbeitslosigkeit und den Bischof gehörig auf die Schippe und strapazierte mit ihrer Logik die Lachmuskeln des anwesenden Narrenvolkes. „Millionär“ Schwanenwirt brauche Montag und Dienstag Ruhetage zum Geld zählen, die ewige Warteschleife bei Anrufversuchen im Rathaus und Lösungen der ganzen Probleme trug sie in bester Kabarettmanier vor.

Schwester Rabiata alias Agnes Gantert zeigte funktionelle Körperpflege im Altenheim und schließlich berichteten der Engel (Margot Meyer) mit sanften und der Teufel (Gudrun Böhler) mit sarkastischen Seitenhieben, was in Berau so läuft. Hansjörg Dörflinger umrahmte den Nachmittag musikalisch. Unter seinen Berau-Brendener Stanzln war der Wink zum Selbstständigkeitsbegehren des Brendener Bergs in den 90er-Jahren: „Die Berauer Separatisten sind keine Kommunisten, nein sie sind Idealisten. Die Katalanen haben angefragt, wie man für Selbstständigkeit tut kämpfen. Die Berauer schrieben zurück und mussten deren Hoffnungen aber dämpfen“.