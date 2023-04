Der traditionelle Seniorennachmittag, zu dem die Ortschaftsverwaltung Berau seit vielen Jahren im März einlädt, hat nach der langen Corona-Pause nun wieder stattgefunden. Die Berauer nahmen die Gelegenheit zu dieser Begegnung gerne wahr. Ortsvorsteher Moritz Böhler freute sich, so viele Gäste in der Falkensteinhalle begrüßen zu können, rund 100 Senioren waren der Einladung gefolgt. Seit 2016 wird der Seniorennachmittag vom Ortschaftsrat organisiert, und zwar in der Falkensteinhalle. In den Jahren zuvor trafen sich die älteren Mitbürger im Gasthaus „Rössle“ und neben dem Ortschaftsrat sponserte auch die örtliche Sparkasse dieses beliebte Treffen.

In diesem Jahr unterhielten der Männerchor Berau unter der Leitung von Manfred Vondrach und die Volkstanzgruppe unter der Leitung von Claudia Kaiser die Gäste. Erich Kaltenbach, ältester männlicher Einwohner Beraus mit 94 Jahren, ließ es sich nicht nehmen, selbst ebenfalls ein Lied zum Besten zu geben. Zum Programm gehörte außerdem auch eine Schätzfrage: Wie viele Einwohner sind 80 Jahre alt und älter? Die Lösung: 64. Der Ortschaftsrat bewirtete die Gäste mit Kaffee und Kuchen und servierte am Abend auch noch ein Abendessen.