von Ursula Ortlieb

Seit vier Wochen gibt es für die Kinder der Grundschule Birkendorf wieder Präsenzunterricht. Darauf hatten Lehrkräfte, Eltern und Schüler lange gewartet. Schulleiterin Anja Plasa berichtete, wie Organisation und Hygienekonzept mit wöchentlichem Wechselunterricht für vier Klassenstufen mit 72 Schülerinnen und Schülern sich bewähren.

Schulleiterin und Lehrerkollegium sind trotz erheblichem Mehraufwand zufrieden. Jeweils zwei Klassenstufen lernen in der Schule, während die anderen beiden Klassen mit Lernpaketen für zu Hause versorgt werden. Für Kinder und Lehrkräfte besteht in der Schule Masken- und Testpflicht. Der Ablauf habe sich bestens eingespielt. Montags und mittwochs ab 8.10 Uhr geht es für jeweils in Vierergruppen zum benachbarten Haus des Gastes zum Corona-Schnelltest. Damit sich die Lerngruppen nicht mischen, gehen die Kinder zeitlich versetzt los und haben drei unterschiedliche Eingänge zugeteilt bekommen. Alles sei gründlich organisiert und eingeführt und klappe wunderbar, so Plasa.

Teststation im Haus des Gastes

Die Kinder stürmen mit „Hallo“ vom benachbarten Schulhaus zur Teststation ins Haus des Gastes, so dass Außenstehende meinen können, es gäbe dort etwas Tolles für sie. Unter Anleitung und Aufsicht des Testteams, Gerlinde Fleig, Barbara Rose und Renate Wannenmacher, wird der Corona-Schnelltest von den Kindern selbst vorgenommen. Die Betreuerinnen teilen die Päckchen mit den Tests aus und geben Hilfestellung. Nach dem Einführen des Stäbchens in die Nase, wird dieses in ein kleines Röhrchen mit Flüssigkeit gesteckt, das die Betreuerinnen vorbereiten. Nach einigen Minuten kann das Ergebnis auf dem Teststreifen abgelesen werden.

Seit vier Wochen stehen Gerlinde Fleig, Renate Wannenmacher und Dr. Barbara Rose parat, um mit den Schülern der Grundschule Birkendorf Corona Schnelltests zu machen. Bisher gab es noch keinen Infektionsfall.

Für die Kinder der Grundschule ist der Corona-Test inzwischen eine willkommene Abwechslung. „Da müssen wir nicht in der Schule arbeiten“, meint die neunjährige Lilly. Die Test-Betreuerinnen sind von den Kindern begeistert, wie gut sie mitmachen. Glücklicherweise sei bisher kein Kind positiv auf Corona getestet worden. „Im Falle eines Infektionsfalles müsste das Ergebnis vertraulich und möglichst unbemerkt behandelt werden.“

Die Grundschule Birkendorf: 72 Kinder besuchen derzeit die Grundschule Birkendorf. Schulleiterin ist Anja Plasa. Die sechs Lehrkräfte sind Petra Isele (Klassenlehrerin Klasse 1) Fabian Gut (Klassenlehrer Klasse 2) Annabell Selisky-Mühlendick (Klassenlehrerin Klasse 3 /4), Katharina Prothmann und Rita Schwarz-Jäger.