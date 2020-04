von Ursula Ortlieb

Bei einem Vortrag im Jahr 1966 von Olympia-Sieger Georg Thoma in der Birkendorfer Schul-Aula hat es zwischen Erhard und Edeltraut Brotz gefunkt. Seither sind sie ein Paar. 1968 kam Tochter Petra zur Welt. Am 2. April 1970 läuteten die Hochzeitsglocken. Nun blickt das Paar auf 50 Ehejahre zurück.

Erhard und Edeltraud wurden 1949 in Birkendorf beziehungsweise Mettenberg geboren. Erhards Mutter und Großmutter mussten mit drei Hektar und drei Kühen den Lebensunterhalt für die Familie bestreiten, zu der auch Pflegesohn Peter Kunzelmann gehörte.

Edeltraut und Erhard Brotz heirateten mit 20 Jahren am 2.April 1970 in Birkendorf und benötigten dafür noch die Unterschrift der Eltern, da sie noch nicht volljährig waren. | Bild: Ursula Ortlieb

Der Großvater war im März 1945 gefallen, den Vater hat Erhard nie kennengelernt. Die Mutter heiratete 1962. Mit Stiefvater und den Brüdern Martin und Urban Götz wurde die Familie größer. Edeltraud wuchs in Mettenberg auf dem elterlichen Bauernhof mit zwei Geschwistern auf.

1969/70 baute Erhard den Ökonomieteil des Elternhauses in Birkendorf um und zog nach der Heirat mit Edeltraut und Kind in die eigene Wohnung. Nach der Bundeswehr 1972 arbeitete der junge Familienvater bei der Deutschen Bundespost. Fortbildungen brachten ihn beruflich weiter. Von 1980 bis zur Pensionierung 2016 war er in der Zentrale Bonn tätig und in ganz Deutschland unterwegs. 1983, 15 Jahre nach der Geburt von Tochter Petra, war die Freude über Nesthäkchen Julia groß.

Dankbar erinnert sich Erhard, dass seine Frau neben ihrer 40-jährigen Berufstätigkeit Haushalt und Kindererziehung meist allein mustergültig bewältigte. „Auch als Bauleiterin war sie bei Umbauarbeiten gefordert.“

Vereinsleben hat hohen Stellenwert

Für das Paar haben Vereinsleben und vor allem Sport, sowie Umweltschutz einen hohen Stellenwert. Als aktive Mitglieder im Schwarzwaldverein nahmen sie viele Jahre mit der Familie an Wanderungen teil. Nach Erhards Fußballzeit wurde Tennis das gemeinsame Hobby. Der Jubilar ist bis heute fester Spieler und führte den TC Schlüchttal von 2004 bis 2016 als Vorsitzender.

Immer aktiv

Langeweile kommt bei den Jubilaren nicht auf. Ob mit Traktor bei der Waldarbeit oder als Imker bei seinen Bienen, den Jubilar sieht man immer in Bewegung. Mit Radfahren halten sich die beiden fit und berichten stolz über 100 km-Tagesetappen ohne Elektroantrieb und mit Gepäck.

Edeltraut und Erhard Brotz sind seit 50 Jahren verheiratet. Goldene Hochzeit werden sie wegen Corona allein feiern. | Bild: Ursula Ortlieb

Seit 36 Jahren singt Erhard Brotz im Kirchenchor, wo man seine Bass-Stimme und Geselligkeit schätzt. Edeltraut Brotz war über 40 Jahre engagierte Landfrau und ist bis heute Mitglied der Gymnastikgruppe. Zur goldenen Hochzeit gratulieren die Töchter, Schwiegersöhne und Enkelkinder Oskar und Ida.

Wegen Corona musste das Fest im Gasthaus „Hirschen“ Birkendorf ausfallen. „Das ist nichts zu dem, was die Welt mit der Pandemie hat“, sagt Edeltraut Brotz und fügt an: „Wir vermissen jedoch die Enkel, die uns viel Freude bereiten und jetzt nicht kommen dürfen.“