von Elisabeth Baumeister

Die Hauptversammlung der Untermettiger Gymnastikfrauen ist gewesen gleichzeitig eine Jubiläumsveranstaltung. 50 Jahre besteht der Frauengymnastikverein Untermettingen. Die Vorsitzende Anita Dörflinger hat neben den Aktiven auch einige Passivmitglieder begrüßt.

Vor 50 Jahren haben einige Frauen die Fäden in die Hand genommen und die Turngruppe gegründet. Die Turnerinnen schauen auf eine erfolgreiche Zeit zurück, in der an erster Stelle der Sport stand, aber auch die Geselligkeit nicht zu kurz gekommen ist. Die Frauen treffen sich einmal wöchentlich für ihre Fitness und dies seit 38 Jahren unter der Leitung von Marianne Blatter. Die Vorsitzende hat ihr dafür mit einem Geschenk gedankt.

Über das außergewöhnliche Jahr 2020 berichtete Maria Kessler. Zumindest die Fasnacht lief noch im Normalmodus, bevor dann nicht mehr viel möglich war. Die wöchentlichen Treffen haben gefehlt. „Das hat uns auch gezeigt, wie wichtig das ganz normale Vereinsleben ist“, so Maria Kessler.

Die Kasse

Kassiererin Brigitta Bichelmaier berichtete darüber, dass sich der Ausfall der Aktivitäten auch auf den Kassenstand ausgewirkt hat, da die Einnahmen weitestgehend weggebrochen sind. Kassenprüferin Rita Preiser bestätigte der Kassiererin: „Perfekt, besser geht die Kassenführung nicht.“ Die Entlastung des Vorstands übernahm in gewohnter Weise das Passivmitglied Erika Lüber. Sie war zehn Jahre lang Übungsleiterin und bei ihr feiern die Frauen immer ihre Fastnacht. Die Vorsitzende bedankte sich bei ihr mit Blumen und sagte: „Du bist ein so treues Mitglied.“

Aktuelles

Anstelle eines Jubiläumsfestes planen die Frauen eventuell einen zweitägigen Ausflug. Wichtige Anliegen sind der Vereinsnachwuchs und die Besetzung der Vorstandsämter. Anita Dörflinger hat für das kommende Jahr ihren Rücktritt angekündigt.