Ingeborg und Erich Hauser feiern heute goldene Hochzeit mit ihren Kindern und den beiden Enkelinnen Olivia und Felia. Das geplante große Fest wurde wegen Corona verschoben.

Am Festumzug funkte es

1967 lernten sich die beiden kennen. Erich Hauser war mit Freunden von Gurtweil nach Birkendorf gefahren, um sich das Ausmaß der Sturmschäden im Frühjahr 1967 anzuschauen, von denen er aus der Zeitung erfuhr. Große Waldstücke und die legendäre Rombachtanne war den Orkanen zum Opfer gefallen.

Die Freunde kehrten im alten Bäcker-Café Fechtig ein, wo Ingeborg ihrer Schwester Angelika als Bedienung half. Erich kam danach öfters ins Café, aber erst an einem Festumzug in Höchenschwand, bei dem Ingeborg als Trachtenmädchen teilnahm, funkte es richtig. Die beiden wurden ein Paar.

Eine glückliche Fügung

Erich Hauser ist am 24. Dezember 1939 in Gurtweil geboren und aufgewachsen. Als Malermeister führte er dort einen eigenen Betrieb. Ingeborg kam am 13. November 1949 als jüngstes von drei Kindern des Malermeisters Julius und der Bauernmalerin Josefine Kaiser in Birkendorf auf die Welt. Nach ihrer Ausbildung zur Hotelfachfrau arbeitete sie im elterlichen Betrieb mit. Die Verbindung mit Erich Hauser sah Familie Kaiser als glückliche Fügung. Sohn Josef hatte sich nach abgeschlossener Malermeisterprüfung für ein Studium umentschieden.

Als von Heirat die Rede war, sagte Julius Kaiser zu Erich: „Wenn sie witt, muesch uf Birchedorf cho.“ Nach der Hochzeit am 8. Mai 1970 zog Erich dann auch ins Kaiserhaus und übernahm den Malerbetrieb des Schwiegervaters. Ingeborg führte die Pension mit rund 30 Betten. Josefine und Julius Kaiser konnten sich ganz der Bauernmalerei widmen. Aus der Ehe gingen drei Söhne und eine Tochter hervor. Die Familie beteiligte sich maßgeblich am Tourismusaufbau und beim Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“. Viele Stammgäste kommen seit Jahrzehnten und zählen fast zur Familie.

Das Kaiserhaus mit bemalter Fassade und Blumenschmuck ist ein Blickfang in der Dorfmitte. Das Ehepaar war in einigen Vereinen aktiv. Ingeborg leitet seit 50 Jahren bis heute die Landfrauen Gymnastikgruppe. Gemeinsames Hobby der beiden war Tanzen. Mit Elferratsmitglied Erich stand in Birkendorf erstmals ein Mann als Tänzer mit Gymnastikfrauen auf der Bühne. Sein humorvoller Auftritt als Primaballerina mit Frauengruppe ist vielen noch in Erinnerung. Ingeborg leitete auch das Elferratsballett, das später Kirsten Dörflinger übernahm.

Die Ruhe genießen

Nach Aufgabe des Malerbetriebs im Jahr 2000 unterstütze Erich seine Frau verstärkt in der Gästepension. Vor zwei Jahren stieg Sohn Benjamin im Pensionsbetrieb ein. Seine Mutter arbeitet noch kräftig mit. Seit einem Jahr wohnt aber das Ehepaar Hauser im neuen Haus „Im Oberholz“. Hier können sie sich vom Gästebetrieb ausklinken und die Ruhe genießen.