von Ursula Ortlieb

In einer Veröffentlichung des Kreisforstamtes Waldshut wurde kürzlich die Publikation des 150-jährigen Mammutbaums „Wellingtonia“ (botanischer Name Sequoiadendron giganteum) in der Birkendorfer Ortsmitte vorgestellt. Ralf Göhrig, Revierleiter des Gemeinde- und Privatwalds Jestetten-Lottstetten und zuständig für Öffentlichkeitsarbeit beim Kreisforstamt Waldshut, rückt besondere Bäume in den Fokus.

Nachdem geplante schöne Pflanzmaßnahmen, Waldführungen und dergleichen, die Göhrig begleiten wollte, wegen der Corona-Pandemie ausfielen, entstand die Idee, nach und nach besondere Bäume im Kreis vorzustellen. Er bat seine Forstamtskollegen darum, zu melden, was in deren Revieren besonderes wächst.

Ralf Göhrig, für Öffentlichkeitsarbeit des Kreisforstamts Waldshut zuständig, erstellt Publikationen über besondere Bäume im Landkreis. Er sagt: Unser heimischer Wald hat viele Zeugen vergangener Zeiten, Bäume, die über unsere Geschichte erzählen und teilweise bereits zu Napoleons Zeiten existierten. | Bild: Ursula Ortlieb

Mit der mutmaßlich größten Fichte, die in Jestetten steht, machte er den Anfang. In Lottstetten steht ein riesiger Feldahorn, der beschrieben wird. Die Wolfseichen in Bad Säckingen stellte Göhrig im März vor. Über diese Publikation hatte auch der SWR berichtet.

Birkendorf Ein Amerikaner mitten in Birkendorf: Was es mit diesem Baum auf sich hat Das könnte Sie auch interessieren

27 Meter hoch, 6,80 Meter Stammumfang

Nun bekam der Mammutbaum Wellingtonia aus Birkendorf die verdiente Aufmerksamkeit. Der Prachtbaum ragt mit einer Höhe von 27 Metern und einem Stammumfang von 6,80 Metern in der Ortsmitte wie ein Wahrzeichen in den Himmel. Blitzeinschlag, Sturm und Blessuren durch Lastwagen konnten dem Baum seine Lebenskraft nicht nehmen.

Einen jungen Mammutbaum pflanzte Ortsvorsteher Norbert Schwarz auf dem Gemeindegrundstück neben der Kirche in Birkendorf | Bild: Ursula Ortlieb

Es sei Anstrengungen wert, sich für seine Erhaltung einzusetzen, bekräftigte Miteigentümer des Grundstücks, auf dem der Baum steht, Marvin Fechtig im letzten Jahr. Der Hinweis auf den Birkendorfer Mammutbaum kam von Gebietsbereichsleiter beim Kreisforstamt, Tom Drabinski, der in Birkendorf wohnt. Göhrig selbst kenne einen kleinen 60-jährigen Wellingtonienbestand im Staatswald von Jestetten. Sie stammen aus der Kampagne der Landesforstverwaltung aus den frühen 60er Jahren, als überall im Land Wellingtonien gepflanzt wurden.

Buch oder Broschüre über besondere Bäume das Ziel

Das Birkendorfer Exemplar sei definitiv das älteste und größte im Kreis, so der Forstexperte. Der an Geschichte interessierte Ralf Göhrig sagt dazu: „Unser heimischer Wald hat viele Zeugen vergangener Zeiten, Bäume, die über unsere Geschichte erzählen und teilweise bereits zu Napoleons Zeiten existierten.“ Die Publikationen „Besondere Bäume im Landkreis Waldshut“ hoffe er, in einem Buch oder einer Broschüre zusammenfassen zu können, wenn die finanziellen Mittel es erlauben.

Im Mai 2021 hat die Birkendorfer Wellingtonia einen kleinen Bruder bekommen. Im Rahmen der Birkendorfer Pflanzaktion des Ortschaftsrates hat Ortsvorsteher Norbert Schwarz eine Jungpflanze gesetzt. Sollte ihr der Platz neben der Kirche gefallen, wird sie in einigen Jahrzehnten vermutlich die Höhe des Kirchturms erreichen.