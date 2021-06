von Werner Steinhart

Zeit seines Lebens lag und liegt Heinz Frech sein Heimatort Ühlingen sehr am Herzen. Am heutigen Samstag kann er seinen 80. Geburtstag feiern. Heinz Frech kam am 5. Juni 1941 im Ühlinger Holz zur Welt und wuchs im Kreise seiner beiden Geschwister auf. Heinz Frech erlernte den Beruf des Elektrikers, dann Elektromeister und arbeitete bis zu seiner Zurruhesetzung beim Badenwerk, danach setzte er sich zunehmend für die Belange des Hotels „Posthorns“ und des Tourismus ein. Viele Jahr engagierte er sich für die Gäste und fungierte als Reiseleiter, wenn die Busse in die Schweiz, ins Markgräflerland oder an den Kaiserstuhl fuhren.

Engagiert in der Kommunalpolitik

Sein ehrenamtlicher Einsatz auf allen Ebenen des örtlichen Lebens war sprichwörtlich und geprägt von seiner Liebe zu Ühlingen. Kommunalpolitisch hatte sich Heinz Frech engagiert: Er war von 1984 bis 1994 der erste Ortsvorsteher von Ühlingen, nachdem auch der Zentralort eine eigene Ortschaftsverfassung erhielt, wie sie auch die andern sieben Ortsteile seit der Gemeindereform 1975 hatten. Zahlreiche Errungenschaften tragen seine Handschrift.

Sein Engagement galt auch seiner Heimatpfarrei St. Ursula, er war 26 Jahre Pfarrgemeinderat und davon 18 Jahre Vorsitzender. In diese Zeit fällt auch die Renovierung und der Umbau der Ühlinger Kirche.

Engagiert in Vereinen

Sein Herz schlug in all den Jahren für die örtlichen Vereine und sein Name ist identisch mit dem des SV Ühlingen, dessen langjähriger Vorsitzender er bis heute ist. Für seine Tätigkeit erhielt er die Ehrennadel des Südbadischen Fußballverbands. Mit Heinz Frech verbindet man den Bau des Sportplatzes an der Schlücht und den Bau des Vereinsheims, ein Höhepunkt in seinem Vereinsleben.

Für all die ehrenamtlichen Verdienste erhielt er 2010 die Silberne Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg. In den vergangenen Jahren galt sein Hobby der Brennerei und seine Schnäpse waren weithin bekannt.

1966 heiratete der Jubilar die Ühlingerin Margret Birchmeier vom Posthorn, gemeinsam haben sie drei Kinder, die zusammen mit den fünf Enkelkindern aktuell in kleinem Rahmen den 80. Geburtstag feiern werden.