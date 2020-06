von sk

Hans Peter Jäger feierte am 17. Mai 1970 seine Heimatprimiz in Grafenhausen. Jetzt durfte er sich über die Feier des goldenen Priesterjubiläums freuen. Hans Peter Jäger ist 1938 in Freiburg geboren und wuchs in Grafenhausen auf. Nach seiner Volksschulzeit absolvierte er eine Lehre als Koch. In diesem Beruf arbeitete er in Waldshut und Zürich. Da er die Priesterberufung spürte, entschloss er sich, das Abitur am Hessenkolleg in Frankfurt am Main abzulegen. Er studierte in Freiburg und auch Tübingen (1967-1968) zu der Zeit, als Joseph Ratzinger, Papst Benedikt XVI., dort als Professor lehrte.

In der Studienzeit fand er Kontakte zur Fokolar-Bewegung, die insbesondere das Wort Gottes, die Gemeinschaft und die konkrete Liebe zu Jesus in allen Menschen betont (Die Fokolar-Bewegung ist eine 1943 von der damals 23-jährigen Chiara Lubich in Trient gegründete katholische Geistliche Gemeinschaft). So kam es, dass er von Anfang an das gemeinschaftliche Leben als Priester suchte.

Am 7. Mai 1970 wurde er in Freiburg von Erzbischof Hermann Schäufele zum Priester geweiht. Er feierte am 17. Mai 1970 seine Heimatprimiz in Grafenhausen. Es folgten Vikarsstellen in Waldshut, Ostrach und Hechingen, wo er erstmals über Jahre hinweg in einer Priestergemeinschaft der Fokolare lebte. Seine erste Pfarrstelle war Winterlingen auf der Schwäbischen Alb. Danach wirkte er als Klinikseelsorger in Emmendingen und in der Pfarrei Waldkirch-Buchholz. Noch einmal kehrte er als Pfarrer nach Hechingen zurück. Seine letzte Dienststelle war die Pfarrei Weisenbach im Murgtal.

Menschen liegen ihm am Herzen

Hans Peter Jäger ist ein begnadeter Seelsorger, der den Menschen nahe ist und sie begleitet. Stets hatte er eine Vorliebe für die Armen und für solche Menschen, die mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Nach seiner Pensionierung war Peter Jäger im Kloster Erlenbad seelsorgerlich tätig. Nun verbringt er, in seiner Beweglichkeit stark eingeschränkt, seinen Lebensabend im Caritas-Pflegeheim beim Kloster Erlenbad in Obersasbach.

Da in der Corona-Zeit kein Besuch im Pflegeheim gestattet ist, übermittelte Pfarrer Christoph Eichkorn, der dem Jubilar nachhaltige Impulse zum gemeinschaftlichen Wirken von Priestern als Pastoralteam verdankt, per Brief und telefonisch die Glück- und Segenswünsche aus der Heimat zum Goldenen Priesterjubiläum.