Ühlingen-Birkendorf vor 3 Stunden

Schulstart in Corona-Zeiten: Zwei Abschluss-Klassen verteilen sich auf vier Klassenzimmer

Auch an der Schlüchttalschule startet am heutigen Montag stark eingeschränkt der Präsens-Unterricht. Der stufenweise Einstieg erfolgt zunächst mit den Klassen neun und zehn, die in diesem oder nächsten Jahr ihre Abschlussprüfungen absolvieren