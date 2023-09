Ühlingen-Birkendorf (pm/mvö) Die Schlüchttal-Schule wurde zum dritten Mal in Folge mit dem Qualitäts-Berufswahlsiegel Boris ausgezeichnet. Nachdem die Schule den Rezertifizierungsprozess absolviert hat, und die Arbeit in einem Audit durch Vertretern von Schule, Wirtschaft und IHK geprüft wurde, hat die Schlüchttal-Schule das Siegel für die Berufsorientierung erhalten. Eine Delegation der Schule nahm im Rahmen einer feierlichen Übergabe bei der IHK in Schopfheim entgegen. Wie die Schule in einer Mitteilung erläutert, ist das Boris-Siegel eine Auszeichnung und Zertifizierung von gelebter Schulpraxis für Projekte, Maßnahmen und Aktivitäten der Berufs- und Studienorientierung, welche über die in den Bildungsplänen und den Verwaltungsvorschriften geforderten Standards weit hinausgehen. In der Begründung der Jury heißt es unter anderem: „Neu gewonnene Bildungspartner sowie das Erstellen einer Gewerbeliste rund um den Schulstandort hat die Jury als sehr gelungen empfunden. Der hohe Zeitaufwand für die Gespräche mit neuen Partner sieht die Jury als sehr gewinnbringend und gut investiert.“ Zudem sei die Jury beeindruckt von der Vielfalt der Praktika und der Dokumentation der Berufsorientierung gewesen.