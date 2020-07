von Wilfried Dieckmann

Der Sportverein Grafenhausen gibt Vollgas: Quasi mit Mann und Maus sind alle Aktiven rund um den künftigen Kunstrasenplatz bei unzähligen Arbeitseinsätzen in Aktion. „Von Jung bis Alt, ob Trainer, Spieler, Vorstandsmitglieder oder Altersmannschaft, alle sind mit vollem Einsatz dabei“, freut sich Vorsitzender Daniel Stritt. Um den Platz herum werden Drainagerohre und Gehwegplatten verlegt, auch Wege und Grünanlagen werden auf Vordermann gebracht.

Die Arbeitseinsätze Es sei erfreulich, dass sich alle Mitglieder des Sportvereins, ob jung oder alt, mit vollem Elan an den Arbeitseinsätzen beteiligten. Zwischenzeitlich fanden zehn bis zwölf größere Aktionen statt, an denen sich jedes Mal bis zu 25 Helfer beteiligten, sowie viele kleinere Einsätze mit bis zu fünf Aktiven. Die Zeit drängt. In dieser Woche beginnen die Aktivmannschaften mit vollen Trainingseinheiten, um sich auf den Saisonstart am 23. August vorzubereiten. Daniel Stritt zeigte sich angesichts der hohen Motivation der Vereinsmitglieder zuversichtlich, dass beides gelingen wird: die Fertigstellung des Kunstrasenplatzes und ein guter Start in die Spielrunde.

Der Hartplatz im Schlüchtseestadion und die dazugehörende Flutlichtanlage prägen seit Generationen den Fußballsport in Grafenhausen. Zwischenzeitlich haben Spieler nahezu 100 Jahre lang ihre Erfahrungen mit den nicht ganz einfachen Platzbedingungen gemacht. Der berüchtigte Hartplatz, der bei Spielern nicht selten böse Schürfwunden hinterließ, gehört aber nach Fertigstellung des neuen Kunstrasenplatzes in wenigen Wochen der Vergangenheit an.

Die Finanzierung

Die Bausumme beträgt nach aktuellem Stand etwa 350.000 Euro. Für einen kleinen Verein sind das enorm hohe Investitionen, die gestemmt werden müssen. „Ohne hohe Zuschüsse durch die Gemeinde und Fachförderung des Deutschen Fußballbundes sowie den Eigenleistungen der Vereinsmitglieder wäre der Bau nicht machbar“, erklärte Vorsitzender Daniel Stritt.

Bauleiter Franz Gatti (links) hat allen Grund zur Freude: Die Arbeiten laufen wie am Schnürchen. | Bild: Wilfried Dieckmann

Im Zuge der Arbeitseinsätze an der Außenanlage wurde auch festgestellt, dass gegenüber den ursprünglichen Planungen wesentlich mehr Arbeiten anfallen. Dank den federführenden Kräften, Stritt nannte beispielsweise Bauleiter Franz Gatti und Michael Hösl, wurden auch die Mehrleistungen organisiert und bewältigt. „Einen Kunstrasenplatz inklusive der gesamten Außenanlagen von der Stange zu kaufen, wäre nicht finanzierbar gewesen“, sagte der Vorsitzende.

Grafenhausen Kunstrasen des SV Grafenhausen kann kommen Das könnte Sie auch interessieren

In den vergangenen Wochen fand jeden Mittwoch ein größerer Arbeitseinsatz mit Altersmannschaft und Aktiven statt. Der stellvertretende SVG-Vorsitzende Felix Gatti zeigte sich von der hohen Beteiligung begeistert: „Wenn 25 Mitglieder von jung bis alt richtig anpacken, dann sind jedes Mal deutliche Fortschritte erkennbar.“ Nach seinen Worten hat Bauleiter Franz Gatti einen maßgeblichen Anteil, da er im Vorfeld immer alles perfekt vorbereite. Nicht zu vergessen die vielen Helfer, die auch aus anderen Berufen Fachkompetenz einbringen.

Grafenhausen Der Sportverein Grafenhausen hofft für seinen Kunstrasen auf großzügige Spender Das könnte Sie auch interessieren

Nachdem die Fachfirma Teile des Hartplatzbelags abgetragen hatte, wurden zwei Drainageleitungen mit je 100 Metern Länge verlegt. Rund um den Platz, der 106 Meter lang und 62 Meter breit ist, wurden Leerrohre verlegt. „Eine Investition in die Zukunft“, nannte es Felix Gatti. Es sei nicht auszuschließen, dass beispielsweise die Flutlichtanlage angepasst werden müsste. Um den neuen Platz herum werden Gehwegplatten für die Zuschauer verlegt.

Rund um den Sportplatz werden Gehwegplatten-Platten verlegt – für die Zuschauer. | Bild: Wilfried Dieckmann

Auch der Bereich für Grillhütte und Festzelt bei Veranstaltungen wurde bei der Pflasterung berücksichtigt. An der Stirnseite des Platzes wurde eine breitere Fläche mit Platten belegt, da es sich dabei um den Zugangsweg zum Rasenplatz handelt. „Quer über den Kunstrasen laufen, geht künftig nicht mehr“, hob der Bauleiter hervor. Zwischen den beiden Plätzen wird Schotter aufgebracht, alle restlichen Flächen werden wieder begrünt. „Es gibt eine edle Anlage, die aber auch Arbeit macht“, stellte Franz Gatti fest.