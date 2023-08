Als anderorts überhaupt noch nicht an Frauenfußball gedacht wurde, gab es beim VfB Mettenberg bereits eine Damen-Mannschaft, gegründet wurde sie 1970. Neun Mädchen fanden sich dafür zusammen. „Es gab für uns ja praktisch keine Sportmöglichkeiten“, erinnert sich Elisabeth Gäng, geborene Beringer. Zusammen mit ihrer Schwester Monika spielte sie im ersten Frauenteam Fußball. Bernd Beringer nahm sich der ersten Mädchen-Mannschaft an und trainierte sie. Die Frage nach einem offiziellen Trikot lösten die Mädchen selber und nähten sich Trikots im Dirndl-Look. „Wir hatten immer viel Spaß miteinander. Der Fußball machte uns Freude und gab uns die Möglichkeit, sportlich aktiv zu sein und auch raus zu kommen“, berichtet Elisabeth Gäng. „Als wir Mädchen damals in unseren Dirndl-Trikots zum ersten Mal aufliefen, war das ein Riesenspaß.“ Die Mädchen bestritten sogenannte Einlagenspiele bei Pokalturnieren oder Freundschaftsspiele. Nach zwei Jahren löste sich diese erste Damen-Mannschaft wieder auf, 1975 wurde dann eine Mädchen-Mannschaft gegründet. Seitdem hat der Frauenfußball einen festen Platz beim VfB Mettenberg. Ab 1980 bestritt die Frauen-Mannschaft dann wieder Freundschaftsspiele. Ab 1988 gab es auch in Riedern am Wald eine Damen-Mannschaft, mit der ein reger Austausch bestand. 1994 stieg die Damen-Mannschaft in einer Spielgemeinschaft mit Riedern in den Pokalspielbetrieb ein. Das erste Punktespiel in der Bezirksliga Schwarzwald in Mettenberg fand am 27. August 1994 statt. Die Aufnahme der Frauen in den Aktivstatus machte 1995 eine Änderung der Vereinssatzung notwendig. In den 90er Jahren wuchs das Interesse am Frauenfußball, so dass 1996 erstmals nach 1978 wieder eine B-Mannschaft und sogar eine C-Jugendmannschaft gegründet wurde. 1998 wurden die Frauen Vizemeister in der Bezirksliga. 2001 holten die Damen den Sieg in der Schwarzwaldstaffel in der Bezirksliga nach Mettenberg, der bis dahin größte sportliche Erfolg in der Vereinsgeschichte. Auch heute steht der Frauenfußball beim VfB hoch im Kurs: Aktuell gibt es drei Teams (A, B und C), die begeistert dabei sind.