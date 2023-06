Der ungewöhnliche Tankstellenbetrieb im Gewerbegebiet Morgenwaide in Grafenhausen wird noch in diesem Sommer eröffnet. Ohne Anmeldung können Kunden die gewünschte Menge Frischbeton in verschiedenen Sorten bekommen. Bereits ab 0,15 Kubikmeter Beton kann an der Anlage getankt werden. Wenn Profis oder Heimwerker beispielsweise Pflaster- und Randsteine verlegen oder einer Wäschespinne den nötigen Halt geben wollen, muss meist erst einmal Beton angemischt werden. Für diese kleinen Mengen lohnt es nicht, das Material mit einem Betonmischer anfahren zu lassen. Da hilft nur ein kleiner Trommel-Betonmischer oder das Mischen von Sand und Zement in mühevoller Handarbeit. Dies gehört nun bald der Vergangenheit an. Die Firma BF4B (Black Forest 4 Beton-Blocks-Betonkurier) wird ihre Selbstbedienungs-Betontankstelle voraussichtlich im Juli eröffnen. „Mit einem SB-Terminal wird ein einfacher und kontaktloser Bezug möglich sein, bei dem Kunden den Bestell- und Bezahlprozess vollkommen selbstständig erledigen“, sagt Geschäftsführerin Andrea Weidmann. An dem Vollautomaten können sich die Kunden mit einer EC-Karte einloggen und zwischen verschiedenen Beton-Artikeln wählen. Laut Weidmann kann dabei auch das ideale Mischungsverhältnis für das jeweilige Bauvorhaben gewählt werden. Die Maschine startet automatisch den Mischvorgang, Förderbänder liefern den frischen Sand und Kies, bevor Wasser und Zement zugeführt werden. Der ganze Prozess nimmt etwa drei Minuten in Anspruch.

Ohne Voranmeldung kann so die gewünschte Menge getankt und verladen werden. Hierbei muss jedoch auf die zugelassene Gewichtsgrenze geachtet werden. Beton ist nämlich schwer: Bereits 0,15 Kubikmeter bringen 345 Kilogramm auf die Waage, und ein Kubikmeter Frischbeton wiegt 2,3 Tonnen. Deshalb will das Unternehmen auch einen Lieferservice bis zu einem Kubikmeter Beton anbieten. Weiterhin sollen Fertigteile – beispielsweise für Stützmauern oder Betonplatten – in verschiedenen Größen produziert werden. Die benötigten Silos für Zement und Sand werden eine Höhe von rund 8,5 Meter haben. Produziert wird die Betontankstelle in Lauchringen. „Wir haben großen Wert auf einen Partner in der Nähe gelegt“, betont Andrea Weidmann. Die Betontankstelle stelle auch keine Konkurrenz zu bestehenden Betonwerken dar, weil sie nur für kleinere Mengen gedacht sei. Hinzu komme auch, dass es im gesamten Schwarzwald keine derartige Anlage gebe. Wer steht hinter BF4B? Josef Grassl blickt auf fast 30 Jahre Erfahrung im Tief-, Straßen- und Kanalbau zurück. Er ist geprüfter Maschinenführer und Polier sowie technischer Fachwirt. Andrea Weidmann hat 30 Jahre kaufmännische Erfahrung im Finanzsektor und Marketing. Beide wohnen in Grafenhausen.