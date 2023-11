Riedern am Wald – Bühne frei hieß es diesmal für die Kinder des Theatervereins Zeitschleuse, die schon lange auf diese Premiere hin geprobt hatten. Das Märchen „Am Himmelszelt“ führten die kleinen Schauspieler im Alter zwischen sechs und 13 Jahren am Sonntag im Vereinsheim in Riedern auf. In zauberhaften Kostümen vor Sternenzeltkulisse erlebten Eltern, Verwandt- und Bekanntschaft, sowie Vereinsmitglieder Spiel-, Gesangs- und Tanzfreude pur. Ohne Scheu führten die Kinder das Stück zum ersten Mal auf und genossen stolz den Applaus im vollbesetzten Vereinsheim. Die Kostümnäherinnen Edith Brogle und Friedel Kammler, sowie Anke Huber für die Kulisse bekamen einen extra Applaus.

Vor mehr als 20 Jahren hat Erika Buhr das Stück für die inzwischen erwachsenen Söhne von Regisseurin Corinna Vogt geschrieben. Mit Freunden wurde es innerhalb einer privaten Theatergruppe einstudiert. Für die aktuelle Fassung hat Corinna Vogt die Szene auf der Erde dazugeschrieben und das Stück mit einigen Liedern und Tänzen bereichert. Marielle Vogt, die Tochter der Regisseurin, studierte mit den Kindern die Tänze ein und sang auch zwei Sololieder im Stück.

Die nächsten Aufführungen

Aufführungen für die Öffentlichkeit des Märchens „Am Himmelszelt“ gibt es am 25. Februar um 15.30 Uhr in der Halle in Häusern und am Sonntag, 17. März um 17 Uhr in der Wehratalhalle Todtmoos. Einlass ist jeweils eine Stunde vorher, Bewirtung mit Kaffee und Kuchen wird angeboten.