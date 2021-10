von Werner Steinhart

Abgesagt ist auch in diesem Jahr Corona bedingt das Herbst- und Schlachtfest der Trachtenkapelle Brenden. Es ist seit fast 30 Jahren ein Höhepunkt im Jahreslauf des Ortes und Anziehungspunkt auf dem Brendener Berg, das längst über die Grenzen der kleinen Berggemeinde bekannt geworden ist. In diesem Jahr bietet die Trachtenkapelle erneut die beliebten Schlachtplatten zum Mitnehmen an.

In der Vergangenheit konnten die Besucher die deftige Brendener Schlachtplatte gemeinsam genießen und das bei zünftiger Blasmusik. Doch zum zweiten Mal ist wegen der Corona-Pandemie alles anders. Anstelle des gemütlichen Beisammensein in der Dorfhalle gibt es für die Freunde und Liebhaber des Herbst- und Schlachtfestes einen Bestell- und Abholservice für die Speisen: Am Sonntag, 31. Oktober, können die Brendener Spezialitäten zwischen 11 und 15 Uhr abgeholt werden.

Das bieten die Musiker an

Es gibt die große Schlachtplatte für 11,50 Euro (Blut-, Leber-, Bratwurst, Kesselfleisch mit Sauerkraut und Kartoffelbrei), die kleine Schlachtplatte für 9,50 Euro (Blut-, Leberwurst, Kesselfleisch mit Sauerkraut und Kartoffelbrei) oder ein Paar Bratwürste mit Sauerkraut und Kartoffelbrei 8,50 Euro.

So wird bestellt

Die Trachtenkapelle gibt drei Stationen vor. Ersten muss die Bestellung bis zum 25. Oktober abgegeben werden, entweder per E-Mail (trachtenkapelle-brenden@web.de) oder per Bestellhotline unter Telefon 07747/9392520. Die Hotline ist erreichbar am Mittwoch, 20. Oktober, und am Montag, 25. Oktober, jeweils von 18.30 bis 20 Uhr.

Bei der Bestellung kann auch ein Wunschzeitfenster für die Abholung (11 bis 12 Uhr/12 bis 13 Uhr/13 bis 14 Uhr/14 bis 15 Uhr) angegeben werden. Die genaue Abholuhrzeit wird die Trachtenkapelle dann ab 26. Oktober per E-Mail oder Telefon mitteilen. Menü-Änderungen sind nicht möglich.

Abholung und Bezahlung

Die Schlachtplatten können am Sonntag, 31. Oktober, zur mitgeteilten Uhrzeit an der Dorfhalle Brenden abgeholt werden. Zu beachten: Es ist nur Barzahlung möglich, das Geld bitte möglichst passend mitbringen. Die vorgegebene Fahrtrichtung ist einzuhalten (Einbahnstraßenregelung, Zufahrt über die untere Einfahrt). Es besteht Maskenpflicht und die allgemein gültigen Corona-Regeln sind zu beachten. Dann kann die Schlachtplatte zu Hause genossen werden, zu der die Trachtenkapelle Brenden einen guten Appetit wünscht, in der Hoffnung, dass im Herbst 2022 wieder in der Dorfhalle gefeiert werden kann.