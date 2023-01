von Wilfried Dieckmann

„Kommunalpolitisch können wir in Grafenhausen manche Dinge beeinflussen, vieles aber nicht“, stellte Bürgermeister Christian Behringer in seiner Ansprache zum Neujahrsempfang fest. Gerade die letzten beiden Jahre hätten gezeigt, dass Städte und Kommunen im Handeln durch Vorgaben der EU, des Bundes und des Landes eingeschränkt und sogar ausgebremst würden. „Es müsste klar sein, dass die Belastungsgrenzen deutlich überschritten sind und es kein Weiter so geben darf“, konstatierte der Rathauschef, der im November 2022 in die zweite Hälfte seiner zweiten Amtszeit gestartet ist.

„Um als Kommune von den verantwortlichen Stellen gehört und wahrgenommen zu werden, könnte ich mir durchaus vorstellen, nach Stuttgart zu fahren, um zu demonstrieren“, zeigte sich Behringer in seiner Rede kämpferisch. Ohne Wenn und Aber forderte er den Abbau von Bürokratie und staatlichen Leistungen. Behringer untermauerte seine Kritik mit Beispielen aus der aktuellen Politik. So die Forderung zur Erfüllung eines Rechtsanspruchs in den Kindertagesstätten auf einen Betreuungsplatz und auf Ganztagsbetreuung, obwohl in vielen Kommunen das Personal und auch die finanziellen Mittel hierzu fehlen.

Auch nannte er die Umstellung auf das neue Haushaltsrecht, an dem sich das Land nach den Worten von Behringer nicht beteilige, oder die Umsetzung des Umsatzsteuergesetzes (§ 2 b). Dies seien Vorgaben, die nicht nur viel Geld kosten, sondern die Verwaltung auf Jahre binden würden und der Nutzen für die Bürger sei nicht zu erkennen. Ähnlich verhalte es sich mit manchen Formen der staatlichen Hilfen. Selbst die EU habe festgestellt, so Behringer, dass Hilfen in Deutschland nicht zielgerecht erfolgen würden. „Ich werde den Eindruck nicht los, dass manche Personen an entscheidenden Stellen beratungsresistent sind“, so Christian Behringer. Auf Nachfrage, warum er in seiner Kritik Ross und Reiter nicht deutlicher benannt habe, sagte Behringer, dass Bürgerinnen und Bürger sehr wohl wüssten, wer für die finanziellen Einschränkungen der Kommunen verantwortlich sei.

Christian Behringer nahm auf dem Neujahrsempfang kein Blatt vor den Mund. | Bild: Wilfried Dieckmann

Behringer ging auch auf den Fachkräftemangel ein, das sich etwa im Gastgewerbe, in Handwerksbetrieben oder in der Gesundheitsvorsorge zeige. Als dramatisch bezeichnete er die Situation in den Pflegeberufen. „Aus diesen Gründen wird in Grafenhausen ein Lebens-Phasen-Haus in enger Kooperation zwischen Investor, Kommune und Caritas entstehen“, so Behringer. In diesem Gebäude sollen Menschen, solange es geht, eigenständig leben können.