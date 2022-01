von Dorothée Kuhlmann

Wie sieht es eigentlich im Wald in der Gemeinde Grafenhausen aus? Ein eher unterkühltes und feuchtes Frühjahr und auch viel Regen im Sommer haben dem Wald gutgetan. „Wäre es noch einmal ein so heißer Sommer wie in den beiden Jahren zuvor geworden, wären die Auswirkungen wirklich katastrophal gewesen“, erklärt Förster Fritz Hugel im Gespräch mit dieser Zeitung.

Die Hoffnung einiger Waldbesitzer, dass das feucht-kühle Wetter des Frühlings und Frühsommers den Borkenkäferbefall mindern könne, hat sich allerdings nicht erfüllt. „Das Einzige, was den Borkenkäfern zusetzt, ist langanhaltendes, feucht-warmes Wetter“, erklärt Hugel. Einzig das Ausschwärmen der ersten Generation im Frühjahr hatte sich witterungsbedingt etwas verzögert – immerhin. Doch die schiere Masse an Borkenkäfern hat weiterhin zu starkem Befall der Fichten geführt. „Zusätzlich hatten wir das Problem, dass wir bei den wichtigen Kontrollgängen im Mai und Juni witterungsbedingt die ersten Zeichen von Befall an dem Bäumen nur schwer erkennen konnten“, erklärt Fritz Hugel. Wegen des hohen Populationsdrucks bei den Borkenkäfern sind diese jetzt auch in höhere Lagen eingefallen. „Inzwischen hat es auch stärkeren Befall im Gemeindewald in Lagen oberhalb von 800 bis 900 Metern gegeben“, so Hugel.

Doch nicht nur die Fichten haben mit den Folgen des Klimawandels zu kämpfen. „Jede Baumart hat ihren Schädling“, sagt der Förster. Stehen die Bäume dann länger unter Stress, haben die Schädlinge leichteres Spiel. Auch das Problem Windwurf ist größer geworden. Bäume, die im Schutz des Waldes gewachsen und damit nicht so stabil sind, können jetzt schon bei stürmischem Wind umstürzen.

Viel Augenmerk liegt nun auf der weiteren Pflege des Waldes für die Zukunft. Vom Forst wird eine Naturverjüngung bevorzugt. Im Gemeindewald ist dies auf rund 80 Prozent der Flächen möglich. Hier stehen dann Schlagpflege und eventuell Ergänzungen durch Pflanzungen an. Bei größeren Kahlflächen hingegen ist eine möglichst rasche Bestockung notwendig. Ziel ist es, einen Mischwald anzulegen. Für die Privatwaldbesitzer bietet Förster Fritz Hugel Beratungen an. Bei seinen Empfehlungen orientiert er sich an Standortkartierungen zu Böden und Feuchtigkeit sowie der Exposition der Flächen. Für die Privatwaldbesitzer gibt es für die Pflanzungen Fördermittel, allerdings nur bei einem Anteil von mindestens 40 Prozent Laubbäumen in den Pflanzungen.

Im Winter muss jetzt für das nächste Jahr geplant werden. Aus diesem Grund trafen sich Förster Fritz Hugel, Hannes Wolf, der derzeit seine praktische Ausbildungszeit nach dem Studium absolviert, und André Eickmann, Gebietsleiter Nord des Kreisforstamts Waldshut, vor Ort. Pflanzungen und weitere Maßnahmen müssen jetzt schon geplant werden. Allerdings werden aktuelle Entwicklungen sicher immer wieder Planungen über den Haufen werfen. „Wir werden in den nächsten Jahren unsere Planungen immer wieder anpassen oder sogar ganz verwerfen müssen“, kündigte Förster Fritz Hugel an.