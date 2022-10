von Werner Steinhart

Der Herbst ist die Zeit des Mostens. Geht heute vieles maschinell, so war das Mosten in früheren Zeiten eine Angelegenheit, bei der Muskelkraft gefragt war. Die Oldtimer- und Traktorenfreunde Ühlingen, die auch ein Herz für historische landwirtschaftliche Maschinen und Geräte haben, demonstrierten auf ihrem Moschtfäscht das Mosten wie zu Großvaters Zeiten.

Die Besucher des Moschtfäschts fühlten sich in eine längst vergangene Zeit versetzt. Auf dem Kirchplatz in der Ortsmitte hatten die Traktorenfreunde ihre Gerätschaften für die nostalgische Veranstaltung aufgebaut. Zuvor hatten sie Äpfel von Streuobstwiesen gesammelt und angefahren, die zu Apfelmost gepresst werden sollten. Da standen dann die traditionelle Obstpresse und der Obsthäcksler beide Baujahr 1930, aus der Sammlung von Herbert Gantert, passionierter Sammler alter Gerätschaften.

Der Verein Die Oldtimer- und Traktorenfreunde Ühlingen haben derzeit 26 aktive Mitglieder und freuen sich auch über weitere Mitglieder – mit und ohne Oldie-Traktoren. Treffpunkt jeden ersten Freitag im Monat im Haus der Vereine in Ühlingen. Informationen gibt es beim Vorsitzenden Uwe Mauch, Telefon 07743/91 94 96 oder im Internet (www.traktorenfreunde-uehlingen.de).

Während die Mostpresse mit Muskelkraft betätigte werden musste, wurde der Obsthäcksler mit einem Riemenantrieb in Betrieb gesetzt. Angeschlossen wurde der Häcksler an ein besonders altes Unikum, wie Herbert Gantert ausführlich den technisch interessierten Besuchern erläuterte: Es handelte sich um einen französischen Conord-Motor Baujahr 1944, den Gantert auf ein gleichaltes Fahrgestell der Schweizer Firma Bucher und Geyer montierte. Und damit konnte der Häcksler seine Arbeit verrichten.

Mit Wissen: Gern erläuterte Herbert Gantert die Technik der historischen Maschinen, wie vom französischen Conord-Motor. | Bild: Werner Steinhart

Alle Hände voll zu tun hatten die Aktiven, die Äpfel für die Presse vorzubereiten. Das war auch in diesem Jahr wie immer die Aufgabe von Dietmar Hilpert. Das Apfelhäckselgut wurde dann in die Presse umgeladen und Groß und Klein konnten die Presse selbst bedienen – eine ganz schön kräftezehrende Arbeit an der Spindelpresse aus den 1940er Jahren.

Mit Muskelkraft: Mit der historischen Spindelpresse wurde der Saft aus den Apfelhäckseln gepresst, natürlich Handbetrieb. | Bild: Werner Steinhart

Die Traktorenfreunde möchten mit ihrem Moschtfäscht altes Brauchtum pflegen, an alte Zeiten und an alte Gerätschaften erinnern. „Das Moschtfäscht ist für uns ein Jahresabschluss, und den möchten wir zusammen mit der Bevölkerung feiern“, so Herbert Gantert von den Traktorenfreunden.

Den leckeren frisch gepresste Apfelsaft gab es kostenlos und er wurde von den zahlreichen Besuchern sofort gekostet. Wer wollte, konnte auch einen Kanister mit nach Hause nehmen. Köstlich dazu passten der selbstgebackene Zwiebeldünne, der schnell weg war.

Mit Frische: Die Besucher des Moschtfäschts der Traktorenfreunde Ühlingen genossen den frisch gepressten Saft. | Bild: Werner Steinhart

Und wer auch rustikal den Hunger stillen wollte, für den gab es frisch gekochte Pellkartoffeln, zubereitet von Herbert Gantert in einem historischen Herdöpfeldämpfer aus den 1940er Jahren. Genießen konnte man die heißen Kartoffeln mit Butter, Zwiebelringen und einer Prise Salz, alles kostenlos, was gerne angenommen wurde.

Wenn Bedarf bestand, drehte das Bähnle der Traktorenfreunde mit Besuchern eine Runde durchs Dorf. Für die Traktorenfreunde war das Moschtfäscht ein voller Erfolg, dazu beigetragen hat natürlich auch das milde Herbstwetter.