Zur Hauptversammlung des Kirchenchors Untermettingen begrüßte Vorsitzende Luzia Limberger-Sieber 20 Sängerinnen und Sänger, Chorleiterin Melanie Staller, Ortsvorsteher Daniel Schliffke und Gemeindereferentin Martina Knöpfel-Lüssem. Im Gedenken an verstorbene Mitglieder beteten die Anwesenden gemeinsam das Vaterunser.

Schriftführerin Gabriele Lüber ließ das Jahr 2022 unterhaltsam-emotional Revue passieren. Freude herrschte, als coronabedingte Kontaktsperren entfielen und Zusammenkommen wieder möglich war. Der Tod der beliebten Gesangskollegin Ingrid Bächle habe eine schmerzliche Lücke hinterlassen. Mehr als 60 Jahre war sie Chormitglied und sei ein Mensch gewesen, den jeder nur gernhaben konnte.

Der Ukrainekrieg, die Not der Geflüchteten, die im Jakobusheim Erstaufnahme fanden und die vielen Menschen, die im Krieg sterben, zeigten, wie dankbar man für die harmonische Chorgemeinschaft sein könne. Hier werde gesungen und gelacht. Dies sei für jeden wichtig und bereichere den Alltag. Bei acht kirchlichen Festen und am Volkstrauertag wirkte der Chor mit. Geselliger Höhepunkt war die Fahrt ins Markgräflerland mit Besuch der Staudengärtnerei Graf Zeppelin und Kaffee trinken in Staufen. Ein gemeinsames Abendessen im Gasthaus „Hirschen“ daheim bildete den Abschluss eines gelungenen Ausflugs, bei dem das Wetter wunderbar mitspielte.

Kassiererin Claudia Beil stellte die finanzielle Lage des Chors dar. Das Guthaben sei mangels Einnahmen gesunken. Die Bestätigung korrekter Buchführung und Entlastung folgten.

Vorsitzende Limberger-Sieber führte zum Kassenbericht aus, dass man sich seit letztem Jahr einig sei, künftig auf Arbeitseinsätze bei Veranstaltungen und damit auf Einnahmen zu verzichten. Es sei schwierig, genügend Leute hierfür zusammen zu bekommen. Großveranstaltungen wie Narrentreffen oder Mittelaltermarkt seien altersbedingt für viele zu anstrengend. „Im Vordergrund steht für uns der Gesang zur Ehre Gottes und zur Freude der Menschen, sowie unsere Gemeinschaft, bei der stets Heiterkeit und Frohsinn herrscht. Dies ist für uns alle wertvoll“, so die Vorsitzende.

Trotz leerer Kasse werden Ausflüge oder gesellige Treffen auf eigene Kosten möglich sein. Verstärkung durch neue Mitglieder sei ausgeblieben. Grund sei wohl auch der Rückgang bei Kirchenbesucher. Man müsse akzeptieren, dass bei vielen andere Interessen vorgehen. Ganz besonders dankte Limberger-Sieber Chorleiterin Melanie Staller, die laut eigener Bekundung gerne den Kirchenchor leitet. „Der Chor besteht aus Menschen, die sich mögen. Es macht einfach Spaß mit euch“, fügte sie hinzu. Dank richtete die Vorsitzende auch an Brigitta Bichlmeier, die für sie eine wichtige Stütze im Verein sei. Ortsvorsteher Daniel Schliffke richtete die Grüße des Ortschaftsrates aus. Er freue sich immer, wenn der Chor christliche und weltliche Feste musikalisch bereichere. Gemeindereferentin Knöpfel-Lüssem fügte hinzu, man erlebe in diesem Chor, dass Glaube mit Musik und Gesang Spaß mache und eine großartige Gemeinschaft gewachsen sei.

Ehrung für langjähriges Chormitglied

60 Jahre gehört Karl Jäger dem Kirchenchor Untermettingen an. Luzia Limberger-Sieber hob in ihrer Laudation die Zuverlässigkeit des treuen Sängers hervor, der kaum bei Proben fehle und bis heute an vorderster Stelle mitarbeite. Sie dankte ihm mit einem Präsent und überreichte vom Diözesan-Cäcilienverband das Bild der Portalmadonna aus der Vorhalle des Freiburger Münsters und ein Ehrungsschreiben.

Danach ließ man den Abend im Gasthaus „Hirschen“ beim gemeinsamen Essen ausklingen.