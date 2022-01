von Wilfried Dieckmann

Die Aktion „Dorf der 1000 Sterne“ geht am 9. Januar in Balzhausen mit der Veranstaltung „Licht aus“ zu Ende. Als einen vollen Erfolg bezeichnete Bürgermeister Christian Behringer die diesjährige Aktion. Der Erlös wird der DRK-Fachklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Bad Neuenahr zu Gute kommen.

Dieses Fachkrankenhaus für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik wurde bei der Flutkatastrophe schwer beschädigt. Der Schaden wird nach Schätzungen auf rund fünf Millionen Euro beziffert. Bereits heute ist absehbar, dass die Klinik erst mittelfristig ihren vollständigen Betrieb wieder aufnehmen kann.

Nach einem Zusammentreffen mit dem Klinikleiter Karl-Heinz Ritzdorf hatte Bürgermeister Christian Behringer betont, dass es von der Arbeitsgemeinschaft „Zukunft Grafenhausen 2025“ eine richtige Entscheidung gewesen war, sämtliche Erlöse aus der Aktion „Dorf der 1000 Sterne“ an die Klinik im Ahrtal zu spenden.

Zu Gunsten der Aktion wurde auch der sogenannte „Flutwein“ verkauft. Bei der Flutwelle im Ahrtal wurden auch Weinkeller überflutet, unzählige gelagerte Flaschenweine versanken im Schlamm. Stark betroffen war auch der seit 1868 bestehende Weinkeller in Mayschoss. Nachdem das Flutwasser aus den zerstörten Gebäuden abgeflossen war, wurden von Winzern und vielen Helfern die nicht zerstörten Weinflaschen aus den verdreckten Kellern gerettet. Diese wurden und werden nun als „Flutwein“ verkauft. Zwischenzeitlich konnten die meisten Flaschen auch vom Schlamm gereinigt werden.

Die Gemeinde Grafenhausen nutzte die Gelegenheit und erwarb eine Palette Flutwein. Der Wein wurde am Eröffnungstag der Aktion „Dorf der 1000 Sterne“ auf dem Rathausplatz verkauft. Die Idee zu dieser erfolgreichen Idee hatte Gemeinderat Clemens Rosa, der auch gemeinsam mit seinem Ratskollegen Oliver Haberstroh am Verkaufsstand tätig war.

Die Dankbarkeit für die Hilfe ist im Ahrtal groß.

Zwischenzeitlich konnten die 504 Weinflaschen bis auf wenige Flaschen, die noch im Rathaus oder der Touristinfo in Rothaus erhältlich sind, verkauft werden. Wie Bürgermeister Behringer mitteilte, flossen von jeder verkauften Flasche „Flutwein“ 2,60 Euro auf das Spendenkonto zu Gunsten der Kinderklinik in Bad Neuenahr. Auch der Ühlinger Rathauschef Tobias Gantert zeigte sich von der Aktion beeindruckt und hatte spontan 100 Flaschen für die Gemeinde Ühlingen-Birkendorf geordert.

Obwohl wegen der Corona-Einschränkungen nicht alle Veranstaltungen stattfinden konnten, kann nunmehr mit einem Spendenaufkommen von mehr als 15.000 Euro gerechnet werden. Ob der Grafenhausener Rathauschef zwecks Spendenübergabe erneut ins Ahrtal reisen wird, steht derzeit noch nicht fest.