von Ursula Ortlieb

Erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg gab es am ersten Werktag in Birkendorf keine Bürgerversammlung. Wir sprachen mit Ortsvorsteher Nobert Schwarz über dessen Bilanz. Bitter waren Corona bedingt die Absage des Bezirksmusikfestes und der Ausfall von Hagehole und Chilbi. „Das fehlende Sozialleben bereitet mir allmählich Sorge“, so Schwarz.

Rückblick

Im Januar 2020 war Spatenstich für ein Wohnhaus im Neubaugebiet „Bühlstraße„. Acht Grundstücke sind inzwischen bebaut. Die letzten Erschließungs-Arbeiten kostete 140.000 Euro. Nur zwei der insgesamt 24 Bauplätze sind noch frei. Die Bühlstraße wurde mit Straßenlampen und Stromanschlüssen für die Birkendorfer Chilbi zum Preis von 27.000 Euro ausgestattet.

Claudius und Carina Moser waren 2020 die ersten Häuslebauer im Neubaugebiet „Südliche Bühlstraße“. Ende August zogen sie mit ihren Kindern Amelie und Pauline ins Eigenheim. Inzwischen sind acht Grundstücke bebaut. Weitere 16 sind reserviert oder verkauft und zwei Bauplätze noch verfügbar. | Bild: Ursula Ortlieb

Für die Planung der Kindergartenerweiterung sind bisher 7.500 Euro verbucht. Neue Tore und Eingangstür für Feuerwehrgarage und Gemeindehaus wurden für 31.000 Eingebaut eingebaut. Ein neues Beleuchtungssystem für 18.000 Euro ersetzte die veraltete Bühnenbeleuchtung im Haus des Gastes. „Mit 90 Prozent Stromeinsparung ist dies ein wichtiger Beitrag für Umwelt und Finanzen“, so Norbert Schwarz.

Eine Optimierung von Nahwärmenetz und Heizentrale für neun Haushalte und drei Gemeindegebäude wurde für 62.000 realisiert. Auf dem Areal des Naturena-Badesees wurden während der Schließung Spielgeräte ersetzt und zwei Umkleidehäuschen für 26.000 erstellt. Trotz Pandemie gab es einen Dorfputz. Bei ehrenamtlichen Arbeitseinsätzen legten sich auch die Ortschaftsräte ins Zeug, so u.a für die Wegsanierung beim Friedhof, Grillplatz-Sanierung Oberholz, örtliche Pflanzaktion und die Dorfbrunnen-Sanierung.

Der Tourismusverein finanzierte ein neues Spielgerät beim HdG; für den Aussichtspunkt Bühl spendete Oliver Eichkorn ein Viscop. An gemeindeeigenen Gebäuden sind Info-Tafeln angebracht worden. Das Buswartehäuschen im Unterdorf bekam durch Zimmerei Buchmüller, Maler Kromer und Schreinerei Böhler eine Gratis-Erneuerung. Aufregung gab es um den Bau eines Funkmasts im Unterdorf, gegen den sich eine Bürgerinitiative formierte. Ortsvorsteher und Bürgermeister Gantert bemühen sich um eine Lösung. Norbert Schwarz bedankte sich bei Spendern, Ortschaftsräten und Helfern für ihr Engagement.

Ausblick

Seit Juli 2020 sind Luftmessungen für das Prädikat Luftkurort im Gange, die dem Deutschen Wetterdienst gemeldet werden und im Sommer 2021 enden.

Vorgesehen sind die Sanierung des Kindergartens und der Kauf neuer Geräte für den Spielplatz. Die Fertigstellung der Waldkugelbahn ist 2021 noch mit 93.000 veranschlagt, wovon 60 % durch Zuschüsse und die Restkosten von Gemeinde und Tourismusverein finanziert werden. Für neue Fenster im Gemeindehaus sind 17.000 eingeplant.

Mit 1281 hat Birkendorf neun Einwohner mehr als 2019. Zusätzlich sind 156 Personen mit Nebenwohnsitz gemeldet. 13 Geburten stehen neun Sterbefälle gegenüber.