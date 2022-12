von Wilfried Dieckmann

Grafenhausen – In diese heiligen Hallen kommt das normale Volk nicht, da muss man schon sehr prominent sein – Ministerpräsident, Minister, Abgeordneter oder Bürgermeister. Eine Meinung, die so nicht ganz stimmt. Richtig ist vielmehr: Das historische Museum der Badischen Staatsbrauerei Rothaus ist der Öffentlichkeit nicht zu jeder Zeit zugänglich. „Für besondere Anlässe oder für Veranstaltungen werden die Türen zum Museum aber geöffnet“, sagte Alleinvorstand Christian Rasch. Kurz vor seinem Ruhestand hat Braumeister Roland Gut mit seinem Nachfolger Mario Allendörfer die Tür zum Museum für die Redaktion geöffnet.

Bereits beim Eintritt wird die Geschichte der Brauerei lebendig. Der Besucher befindet sich mitten im einstigen Pferdestall. Zur Gründung der Brauerei im Jahr 1791 gab es Kutschen, die von Brauereipferden gezogen wurden. Beim letzten Dorffest wurde die „gute alte Zeit“ mit einer modernisierten Pferdekutsche in Erinnerung gerufen. Brauereichef Christian Rasch reiste zur Freude der Besucher hochherrschaftlich und mit einem Fass Rothausbier zum Fassanstich an.

Im historischen Ross-Stall wird heute noch deutlich, wo die schwergewichtigen „Brauereigäule“ untergebracht waren. Einen Stall gibt es in der hochmodernen Staatsbrauerei nicht mehr. So wurden hier historische Gegenstände oder ausgebaute Anlagen deponiert. Der Grundstock für ein Museum war somit geschaffen. Aufgezeigt wird unter anderem auch mit großformatigem Bildmaterial die Zeit vor „Karl Linde und seinen Kältemaschinen“, nämlich der ehemalige Eisweiher, in dem damals Eisblöcke zur Bier-Kühlung gewonnen wurden.

Braumeister Roland Gut konnte bei dem Rundgang durch das Max-Sachs-Museum zu jedem der vielen Exponate der verschiedenen Abteilungen eine interessante Geschichte erzählen. So die Anekdote, warum in Rothaus eine Brauerei gebaut wurde: Fürstabt Martin Gerbert von St. Blasien soll neidisch auf den Fürsten aus Donaueschingen gewesen sein, weil dieser viel Geld mit dem Bierbrauen gemacht habe. „Also bau ich mir selbst eine Brauerei“, soll der Mann der Kirche entschlossen gesagt haben. Gemäß der Überlieferung war der Standort Rothaus angesichts des dortigen guten Quellwassers und vielem Holz zum Bauen und Heizen ideal. Auch wollte er das Volk vom Fuselschnaps wegbringen und seinen Untertanen stattdessen Bier vorsetzen. Warum in der Brauerei einige Jahre später eine eigene Schnapsbrennerei installiert wurde, sei nach den Worten von Roland Gut allerdings nicht überliefert.

Max Sachs, der ehemalige erste Braumeister und Prokurist der Staatsbrauerei, hat die Museumsräume mit Leben erfüllt. „Mein ehemaliger Kollege hatte immer gute Ideen“, betonte Gut und zeigte voller Stolz ein museales Büro des früheren Braumeisters.