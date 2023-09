unterstützt die Aktion „Rote Bank“ des Frauen- und Kinderschutzhauses Kreis Waldshut: Seit dem 15. September steht die Rote Bank mit der Aufschrift „Kein Platz für Gewalt gegen Frauen“ an ihrer mittlerweile elften Station im Schwarzwaldhaus der Sinne. Bauhofleiter Michael Lüber, Hauptamtsleiterin Ruth Stoll-Baumgartner, Ulrike Behringer vom Schwarzwaldhaus sowie Franziska Dietsche von der Verwaltung waren an der Umsetzung beteiligt. Rund drei Wochen lang wird die Bank als Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen zu sehen sein. Ausliegendes Material informiert über die Möglichkeiten für von häuslicher Gewalt betroffene Frauen und deren Angehörige. Nächste Station wird ab 6. Oktober in Rickenbach sein. Bild: Chris Seifried