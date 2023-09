Die Rote Bank des Frauen- und Kinderschutzhauses Kreis Waldshut steht bis zum 15. September im Rathaus in Ühlingen. Die Rote Bank wurde vor einigen Jahren in Italien als Symbol gegen Gewalt an Frauen und Mädchen bekannt und gilt nun europaweit als starkes Zeichen gegen häusliche Gewalt. Die rote Farbe steht für das Blut aus den Wunden körperlich misshandelter Frauen; die Bank ist gleichzeitig ein Zeichen dafür, dass Plätze freibleiben, wenn Frauen häuslicher Gewalt zum Opfer fallen. Die Bank wandert seit einiger Zeit durch den Landkreis Waldshut.

Das Aufstellen der Bank macht darauf aufmerksam, dass die hohen Zahlen häuslicher Gewalt meist unbekannt sind und die Thematik dadurch oft verharmlost wird. Häusliche Gewalt ist noch immer ein Tabuthema, da sie nicht öffentlich stattfindet.

Bürgermeister Tobias Gantert unterstützt die Aktion des Frauenhauses. Dieses will mit der Aktion die Bevölkerung auch in einer ländlichen Gemeinde für das Thema sensibilisieren. Gemeinsam setzte sich der Bürgermeister mit der stellvertretenden Vorsitzenden des Trägervereins des Frauenhauses, Gabriele Schmidt, symbolisch auf die Bank. Auf ihr können nun mehr als zwei Wochen lang alle Besucherinnen und Besucher Platz nehmen, um ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen zu setzen.

Das ausliegende Material informiert über die Möglichkeiten für von häuslicher Gewalt betroffene Frauen und deren Angehörige. Das Beratungszentrum „Courage“ in Lauchringen ist unter 07741 808-2277 zu erreichen. Die 24-Stunden-Notrufnummer des Frauenhauses lautet 07751 3553.