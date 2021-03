von Ursula Ortlieb

Zum Filmset mutierte der Naturena Badesee in Birkendorf am Donnerstag- und Freitagabend. „Licht aus, Spot“ an hieß es bei den Aufnahmen zur Show „Wäm g‘hörsch jetzt au du?“, will heißen „Wer bist du und von welcher Familie stammst du ab?“

Die Alemannenrockband Luddi und der Elferrat Birkendorf drehten an zwei Abenden am Badesee in der kulturarmen Corona-Zeit Sequenzen für eine tolle YouTube-Show. Diese wird ab dem 26. März in kleinen Portionen auf YouTube gestellt und mündet in einer einstündigen Finalshow am 1. April.

Es regnete zu Beginn der Aufnahmen für die YouTube-Show am Naturena Badesee in Birkendorf. | Bild: Ursula Ortlieb

Publikum kann mitraten

In Anlehnung an die Idee der Fernsehshow „The Masked Singer“ stimmten Elferräte und Luddi mit ihrem Chef Manuel Dörflinger die Rate-Show auf das Rothauserland ab. Spannung ist dabei auf jeden Fall garantiert. Unter einem Pavillon sitzt das Rateteam, bestehend aus Bürgermeister Tobias Gantert, Jutta Weber und Wolfgang Frech. Das Publikum darf mitraten.

Selbstverständlich wird in der tollen Show Alemannisch gesprochen und gesungen. Man könnte also die Maskierten auch an der Stimme erkennen. Für die Aufnahmen wurde ein beachtliches Technik-Equipment ausgeliehen und von Regisseur Manuel Dörflinger ein exakter Drehplan ausgearbeitet.

Thomas Jehle aus Berau sorgt für Drohnenaufnahmen von oben, mehrere Kameras sind auf die Akteure gerichtet, die von Simon Frommherz und Christoph Dörflinger bedient werden. Linus Dörflinger und Jakob Blatter bedienen die Beleuchtung. Jeder weiß genau, wann sein Einsatz ist und welche Aufgaben der- oder diejenigen haben. Die einzelnen Sequenzen werden coronakonform aufgenommen und daheim zusammengeschnitten.

Regisseur Manuel ist der Einzige, der nicht friert, denn er rennt ständig für die Aufnahmen hin und her. Zuschauer erleben ein echtes Hollywoodfeeling in Alemannisch. Als Formatentwickler beim SWR kennt sich Manuel Dörflinger aus. Er setzt auch die einzelnen Sequenzen in seinem Büro zusammen. Es wird also nicht langweilig. Gute Unterhaltung, tolle Effekte und Spannung sind garantiert.

Der Auftakt mit dem Birkendorfer Rombachwiibli und dem Berauer Wurzelsepp stellt das Rateteam auf eine sehr schwierige Aufgabe. Mit Hinweisen helfen Moderator Axel Schmidt und „Mutanto“ alias Silas Bulla den Ratlosen auf die Sprünge. Und es wird auf jeden Fall auch für mitratendes Publikum nicht leicht zu erraten sein, wer sich unter der Maske verbirgt.

Der Mutanto alias Silas Bulla gibt vom Schlauchboot aus Hinweise auf die maskierten Personen. | Bild: Ursula Ortlieb