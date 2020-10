von Elisabeth Baumeister

Anders als gewohnt wurde das Patrozinium in Riedern am Wald gefeiert. Vieles, was eine lange Tradition hatte, konnte nicht durchgeführt werden. Mit kleinen Akzenten aus der Vergangenheit wurde die Feier in der mit Erntegaben geschmückten Pfarrkirche abgehalten.

Die traditionellen Kanonenschüsse haben daran erinnert, dass der „Ludigari“, wie er ortsüblich genannt wird, ein großes Fest im kirchlichen Jahreskreis ist. Mit einem verkürzten Programm hat auch der Musikverein zur Festlichkeit beigetragen. Der Gottesdienst, der von Pfarrer Christoph Eichkorn zelebriert wurde, hat der Kirchenchor mit seinem Gesang und der Musik zu einer schönen Feier erklingen lassen.

Im Mittelpunkt stand die Verabschiedung von den ausgeschiedenen Pfarrgemeinderäten Christa Fingermann und Friedrich Werner. Cornelia Mühlhaupt, aus dem Vorstandsteam des Pfarrgemeinderates der Seelsorgeeinheit Oberes Schlüchttal, hat die Tätigkeiten von beiden noch mal in Erinnerung gerufen und ihnen mit einem Geschenk für ihren Einsatz gedankt.

Christa Fingermann war fünf Jahr Pfarrgemeinderat, sie war im Gemeindeteam, sie war Lektorin und viele Jahre in der ökumenischen Kinderkirche tätig. Sie ist bei der Kultur im Treppenwinkel sehr engagiert und sie singt schon seit vielen Jahren im Kirchenchor Riedern am Wald.

Friedrich Werner war von 1990 bis 2020 im Pfarrgemeinderat, u.a. auch im Stiftungsrat und im Gemeindeteam. „Viele Jahre warst Du die gute Seele in und um die Kirche St. Leodegar und das Kloster“, so Cornelia Mühlhaupt. Friedrich Werner war dabei bei den Veranstaltungen im Treppenwinkel, dem Aufbau der Stützmauer, er hat sich für die Pflege vom Pfarrgarten eingesetzt und wusste Rat, wenn es um die Heizung oder andere elektrische Dinge ging. Er war auch Verbindungsperson zwischen dem Pfarrgemeinderat und dem Theaterverein „Zeitschleuse“.

Pfarrer Christoph Eichkorn und die Kirchenbesucher haben sich mit einem großen Applaus den Dankesworten für die beiden Ausgeschieden angeschlossen.

Ebenfalls verabschiedet wurden die beiden Ministrantinnen Maria Gromann (sieben Jahre lang) und Anna Ilnicka (fünf Jahre) Pfarrer Christoph Eichkorn hat sich bei ihnen mit einem Geschenk für das Mittun in der Kirche bedankt.

Einziger Mini für St. Leodegar war jetzt noch Hannes Duttlinger. Im Gottesdienst konnte Sarah Gisinger neu aufgenommen werden und spontan nach dem Gottesdienst hat sich Benedikt Duttlinger als neuer Ministrant gemeldet.