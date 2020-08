von Dorothée Kuhlmann

Nach fünf Monaten Zwangspause trafen sich Mitglieder des DRK-Ortsvereins Grafenhausen erstmals wieder zur persönlichen Dienstbesprechung. „Die lange Zeit ohne die persönlichen Dienstbesprechungen wegen des Coronavirus sind kontraproduktiv“, hoben Vereinsvorsitzender Eberhard Hummel und Bereitschaftsleiter Bernhard Heer hervor.

Während der Dienstbesprechungen wird nicht nur Aktuelles besprochen, sondern auch immer praktische Übungen zu einem Thema ausgeführt. Diese Übungen am Menschen dürfen immer noch nicht stattfinden. „Da wir auch für den Katastrophenschutz eingeteilt sind, müssen wir darauf achten, dass die Gruppe einsatzfähig bleibt“, erklärte Eberhard Hummel. So wurden Seminare und Fortbildungen vorerst ausgesetzt. Auch die eigentlich ausgebuchten Veranstaltungen des Ortsvereins Grafenhausen liegen vorerst auf Eis. „Sobald solche Veranstaltungen wieder möglich sind, wollen wir die angebotenen Kurse durchführen“, erläutert Bernhard Heer. Die bisherigen Anmeldungen behalten ihre Gültigkeit für die künftigen Termine.

Aktuell steht die Organisation des Sommer-Blutspendetermins am Freitag, 28. August, in der Schwarzwaldhalle an. „Dabei müssen penibel die Hygienevorschriften eingehalten werden“, so Eberhard Hummel. Aus diesem Grund ist eine Blutspende nur nach vorheriger Terminreservierung möglich. „Wer spontan ohne Anmeldung kommt, muss damit rechnen, nicht dranzukommen oder lange auf einen eventuell freien Termin warten zu müssen“, stellt Bernhard Heer klar. Die Terminreservierung ist noch während des laufenden Termins ab 14.30 Uhr möglich. „Man kann auch dann noch nach einem freien Termin schauen und sich kurzfristig anmelden.“

Anmeldung zur Blutspende hier oder unter Telefon 0800/119 49 11.