„Während der Renovierungsarbeiten bleibt die Kirche geschlossen. Der Gottesdienst findet im Pfarrsaal statt“, ist an der Kirchentür der St. Ursula Kirche in Ühlingen zu lesen.

Vor 34 Jahren wurde der Anbau an das bestehende Gotteshaus fertiggestellt und geweiht, jetzt hat das Innere des Ühlinger Gotteshauses einen Neuanstrich nötig.

Die Kirche Die Grundlage der Filialkirche St. Ursula Ühlingen wurde 1591 mit dem Bau einer kleinen Kirche zu Ehren der heiligen Jungfrau und Märtyrerin Ursula geschaffen. 1790 wurde die baufällige Kirche erneuert und 1808 erweitert. 1923 folgte eine weitere Renovierung. 1950 und 1951 wurde die Sakristei angebaut, neue Kirchenbänke eingesetzt und die Orgel versetzt, außerdem die Empore verkürzt und die Deckengemälde restauriert. 1987 folgte der Umbau der Kirche, wie sie heute besteht. 1989 wurde die neue Filialkirche geweiht.

Derzeit ist das Kircheninnere komplett eingerüstet. Die Maler sind damit beschäftigt, die alte Farbe von Wänden und Decke zu entfernen. Doch bevor die Innenarbeiten begonnen werden konnten mussten die Bilder, die Heiligenfiguren und Kruzifixe abgehängt, die Kirchenbänke, die Altäre und die Orgel verpackt werden.

Auch sie mussten von den Wänden genommen werden, die beiden großen Kruzifixe. | Bild: Werner Steinhart

Es ist eine mühevolle Arbeit, die alte Farbe zu entfernen, eine Farbe, die in den Jahren Feuchtigkeit ansog und aufnahm. Dem soll mit einem Neuanstrich begegnet werden. Dazu kommt auch noch der Einbau von neun elektrischen Fensteröffnern.

Die neuen Fensteröffner sind so konzipiert, dass sie automatisch einen Feuchtigkeitsausgleich zwischen Innen und außen schaffen, also je nach Wetter- und Feuchtigkeitslage die Fenster schließen oder öffnen. Daneben wird auch die Elektrik im Gotteshaus teilweise erneuert und den Sicherheitsvorschriften entsprechend angepasst.

Kosten belaufen sich auf 120.000 Euro

In der Innenrenovation nicht enthalten sind die Restaurierung der Deckengemälde, der Altäre und der Heiligenfiguren. Teil der Renovierungsarbeiten ist aber die Bekämpfung des Holzwurms, zum einen an der Treppe zur Kanzel und an den Podesten der Altäre. Die Kosten für die Innenrenovierung belaufen sich nach Aussage von der Ühlinger Pfarrgemeinderätin Christiane Güntert auf gut 120.000 Euro.

Die Figuren Jesus, Maria und Josef mussten die Kirche verlassen und warten jetzt im Vorraum auf den Wiedereinzug. | Bild: Werner Steinhart

Finanziert wird die Maßnahme durch Rücklagen und Zuschüsse der Erzdiözese. „Da wir wenig Auslagen in den vergangenen 34 Jahren hatten, können wir auf die Rücklagen zurückgreifen“, so Güntert. Was noch aussteht ist eine Grundreinigung der Orgel, die einen geringen Schimmelbelag aufweist.

Ganz eingerüstet ist derzeit das Innere der St. Ürsula Kirche in Ühlingen. Nach 34 Jahren erfolgt eine Innenrenovierung des Gotteshauses. | Bild: Werner Steinhart

Auf der Agenda steht für die Zukunft die Problematik der Heizung. Derzeit wird die Kirche mit einer Elektroheizung beheizt. Ins Auge gefasst wurde der Anschluss an ein Nahwärmenetz.

Die Gemeinde Ühlingen-Birkendorf plant für die nähere Zukunft den Bau einer Heizzentrale für ein Nahwärmenetz in der Witzhalderstraße, das danach Gebäude im Zentrum Ühlingens mit Wärme versorgen könnte. Daran würde sich dann auch die St. Ursula Kirche anschließen.

Die St. Ursula Kirche in Ühlinge, die 1987 erweitert wurde, wird derzeit renoviert. | Bild: Werner Steinhart

In den kommenden Wochen müssen die Gläubigen auf ihr Gotteshaus verzichten. Die Renovierungsarbeiten werden wohl auch über die Osterfeiertage andauern, mutmaßen die Ühlinger Pfarrgemeinderätinnen Christiane Güntert und Conny Mülhaupt.