Grafenhausen – Weil der Verbindungsweg zwischen Grafenhausen und Rothaus entlang der L 57 in Teilen zu schmal ist, dürfen Radfahrer ihn nicht durchgängig benutzen. Insgesamt wird der Bau aber als gute Entscheidung bewertet. Auch beim Ausbau des Rothauskreisels vor der Brauerei wurde der Rad- und Fußgängerweg eingebunden.

Berücksichtigt wurde auch ein Radwegeanschluss nach Seebrugg, über den bereits seit Jahren diskutiert wird. „Die Planungen sind noch nicht vom Tisch“, sagte Grafenhausens Bürgermeister Christian Behringer. Im Rahmen einer Verkehrsschau in Grafenhausen stand nun die Sicherheit des Verbindungsweges für Radfahrer und Fußgänger im Blick. Wie Bürgermeister Behringer auf Anfrage von Gemeinderat Michael Greiner mitteilte, wurde bei der Besichtigung die Breite des Weges von der Gewerbestraße in Richtung Ortsmitte bemängelt. Aus Sicherheitsgründen wurde dieser Teilbereich nun für Radfahrer gesperrt. Insbesondere im Kurvenbereich vor und hinter der Bushaltestelle sei ein Begegnungsverkehr nicht möglich. Auch habe es hier nach den Worten des Bürgermeisters bereits einen Unfall gegeben. In Nähe der Gewerbestraße wurde nun vor einigen Tagen ein Verbotsschild für Radfahrer angebracht. Sie müssen hier den Weg verlassen und auf der L 157 weiterfahren. Kinder bis sechs Jahre können den Fußweg auch weiterhin befahren.