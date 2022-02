von Elisabeth Baumeister

Als Ersatz für den Umzug am Schmutzige Dunschtig bietet die Narrenzunft Hü-Ri für alle, die den Hü-Ri kennen oder ihn besser kennenlernen möchten, ein Quiz. Auf der Hemdglunker-Umzugsstrecke, mit Beginn beim „Berghof“ in Riedern und dem Ziel in Hürrlingen, hat die Narrenzunft Hü-Ri für Groß und Klein Stationen mit Fragen über den Hü-Ri aufgebaut.

Vom 24. Februar bis zum 1. März kann jeder an dieser Rallye, mit der Chance auf einen Gewinn, teilnehmen. Mehrere haben sich schon auf den Weg gemacht.