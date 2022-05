von Elisabeth Baumeister

„Schön, dass Sie alle da sind,“ mit diesen Worten konnte die Vorsitzende Antonia Russ nach drei Jahren wieder sehr viele Freunde der Blasmusik, benachbarte Musikvereine, Bürgermeister Tobias Gantet, die Ortsvorsteher Albert Baumeister, Riedern am Wald, Christoph Wehle, Hürrlingen und Klaus Müller, Ühlingen sowie den Bezirksvorsitzenden Wolfgang Frech zum Jahreskonzert im Haus des Gastes in Birkendorf willkommen heißen.

„Der Weg zu diesem Konzert war eine Achterbahn der Gefühle“, so die Vorsitzende – zunächst geprägt von der Trauer über den plötzlichen Tod des langjährigen Dirigenten und Freundes Lothar Bächle, die sich erst im Laufe der Zeit in tiefe Dankbarkeit wandelte und der größten Freude darüber, dass der Verein und die neue Dirigentin Julia Pichler zusammengefunden haben. Die Konzertstücke wurden von Selina Schäfer gekonnt angesagt.

Selina Schäfer hat gekonnt durch das Programm des Jahreskonzertes geführt. | Bild: Elisabeth Baumeister

Musik von Abba bis John Williams

Im ersten Konzertteil brachte die Kapelle die Stücke zu Gehör, die sie allesamt noch mit Lothar Bächle eingeübt hatten. Mit „Sympatria“, einem Konzertmarsch von Thomas Asanger wurden die Gäste auf den Konzertabend eingestimmt. Mit der Komposition „A Sign For Freedom“, ein musikalisches Zeichen für Frieden und Freiheit, ebenfalls von Asanger, wurde die aktuelle Lage auf den Punkt gebracht. „Concerto d‘Amore“ von Jacob de Haan verbindet mit Barock, Pop und Jazz drei verschiedene Stilrichtungen, die von den Registern hervorragend gespielt worden sind.

Ein Marsch ist beim Publikum immer beliebt, so die „Alpenwelt“ eine echte Marschperle aus der Feder des Komponisten Anton Ulbrich. Mit „Thank You For The Music“ von Abba stand noch einmal der Dank an Lothar ganz im Vordergrund. Nach der Pause konnte die neue Dirigentin Julia Pichler dem Publikum ihre persönliche Stückauswahl mit dem Musikverein Riedern zu Gehör bringen.

Mit „The Olympic Spirits“ von John Williams, einer flotten Eröffnungsfanfare, gelang ihr der Start bestens. Mit dem herausragenden Spiel von den Schlagzeugern und den Querflöten- und Waldhörnern-Registern wurde das Publikum bei „African Symphony“ von van McCoy in den fernen Kontinent entführt.

Mit „The Lord Of The Dance“ von Ronan Hardiman, der Musik aus der irischen Tanzshow ging die Reise in ein ganz andere Musikrichtung. Mit Songs von „Coldplay“ sorgte sie mit eingängigen Melodien für gute Laune und mit Liedern wie „Musik war meine erste Liebe“ setzte Julia Pichler den Schlusspunkt unter ihre Premiere, die sie mit Bravour bestanden hat.

Die Konzertbesucher haben ihr dies mit der Forderung von vier Zugaben deutlich bestätigt. Für ihre einfühlsame und außergewöhnliche Arbeit dankte ihr die Vorsitzende Antonia Russ mit Blumen und die Musiker mit stehenden Ovationen. Der Dank der Vorsitzenden galt auch den Aushilfsmusikern und allen, die sich um den Ablauf des Konzerts vor und hinter den thematisch gestalteten Kulissen und in der Küche bemüht haben.