von Wilfried Dieckmann

Die Freude beim Sportverein Grafenhausen ist groß: Am 17. September kann das 100-jährige Bestehen des Vereins doch noch mit einem offiziellen Festbankett in der Schwarzwaldhalle würdig gefeiert werden. Den Start bildet dabei einen Tag früher der Auftritt des ehemaligen Fußballschiedsrichters Urs Meier. Dieser war neben zahlreichen Einsätzen in der Champions League und im UEFA-Cup ebenso bei mehreren Welt- und Europameisterschaften im Einsatz.

Festvortrag: „Nachdem sich die coronabedingten Möglichkeiten auch im Innenbereich geändert und gebessert haben, konnten wir, wenn auch sehr kurzfristig, die Planungen für ein Festbankett mit Rahmenprogramm in Angriff nehmen“, freute sich der Vorsitzende des Sportvereins Grafenhausen (SVG) Daniel Stritt. Die Möglichkeit, das 100-jährige Bestehen des Vereins doch noch nach traditionellem Brauch mit einem Festbankett feiern zu können, stand lange in den Sternen. Den Start bildet dabei ein Auftritt des ehemaligen Fußballschiedsrichters Urs Meier in der Schwarzwaldhalle einen Tag vor den offiziellen Feierlichkeiten bereits am Donnerstag, 16. September. Daniel Stritt freute sich, dass der Schiedsrichter aus der Schweiz, der neben zahlreichen Einsätzen in der Champions League und im UEFA-Cup ebenso bei mehreren Welt- und Europameisterschaften im Einsatz war, in der Schwarzwaldhalle mit einem Vortrag „Mein Leben auf Ballhöhe“ zu Gast sein wird. Beginn ist um 19.15 Uhr, Einlass bereits um 18 Uhr. Stattfinden wird das Ganze unter Einhaltung der geltenden Corona-Verordnungen.

Festschrift: Zum 100-jährigen Bestehen des SVG wurde auch eine Festschrift präsentiert. Diese beinhaltet nicht nur eine ausführliche Chronik über die Historie des Sportvereins, sondern enthält auch viele persönliche Eindrücke aus zahlreichen Interviews und die größten Erfolge der bisherigen Geschichte. Besonders hervorzuheben ist der Umfang der Festschrift mit 224 Seiten. Abgerundet wird das Werk mit vielen Bildern aus der Vergangenheit bis in die Gegenwart. Die Festschrift kann bei Edeka Fechtig, Bäckerei Müller, Auto-Tröndle, im Schwarzwaldhaus der Sinne und an den Spielen des SVG im Schlüchtseestadion sowie beim Festbankett erworben werden.

Festbankett: Der Festakt am Freitag, 17. September, soll kurzweilig gestaltet werden. „Ganz ohne den offiziellen Teil mit kurzen Ansprachen von Bürgermeister, Vertretern des Fußballverbandes oder des Vereinsvorsitzenden wird es aber nicht gehen“, meinte Daniel Stritt. In diesem Rahmen soll es auch ganz besondere Ehrungen von verdienten Vereinsmitgliedern geben. Derzeit wird von der Theatergruppe ein Sketch eingeübt, der im Programm zum Jubiläumsabschluss aufgeführt werden soll. Auch soll hier das Jahrhunderttrikot präsentiert werden. Die „Schwarzwälder Luusbuebe“ werden für den musikalischen Rahmen sorgen. Weitere Programmpunkte werden derzeit bei den Verantwortlichen noch diskutiert.

Anmeldung: Aufgrund der Planungssicherheit bittet der Verein um eine verbindliche Anmeldung für Festbankett und Schiedsrichtervortrag bis zum 10. September. Tickets für die Veranstaltung mit Urs Meier am 16. September können über reservierung.svgrafenhausen.de reserviert werden.