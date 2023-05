Es war der Wunsch des Ühlinger Ortschaftsrats mit Ortsvorsteher Klaus Müller Initiator, bereits im vergangenen Jahr ein kulturelles Sommerprogramm auf die Beine zu stellen. Die Idee war, den neuen Mehrgenerationenpark in Ühlingen mit Leben zu füllen. Unterstützung bekamen die Ühlinger von der Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG), die ihre Infrastruktur für Veranstaltungen zur Verfügung stellt.

Jetzt liegt das Programm „Ühlinger Sommer“ der Ühlinger Vereine, der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf und der HTG vor. Veranstaltungen in offener Atmosphäre laden zum Feiern, Schlemmen und Genießen ein, verspricht das Sommerangebot in Ühlingen. „Bei der Entstehung des Ühlinger Sommers entstand eine intensive Zusammenarbeit mit der HTG und den Vereinen“, sagt Tim Katzenberger, Leiter der Touristinformation Rothauser Land. Bei der Gestaltung der Termine des „Ühlinger Sommers“ war man bestrebt, so Klaus Müller, auch unter der Woche Veranstaltungen anzubieten, sodass keine Kollision mit dem Veranstaltungskalender der Gesamtgemeinde Ühlingen-Birkendorf entsteht. Neben den Einheimischen sind insbesondere auch die Feriengäste angesprochen.

Der Mehrgenerationenpark bietet das Umfeld für alle Arten von Veranstaltungen und wird somit mit Leben erfüllt. Einen Anfang machte im vergangenen Sommer schon ein Versuch mit „Park in Flammen“ mit Fackeln, Feuerschalen, Flammkuchen und einer Feuerschau in einem gemütlichen Ambiente. Der große Erfolg soll nun am 1. Juli wiederholt werden. Das Programm sieht Veranstaltungen mit Gesangsgruppen vor, „Blech im Park“ deutet auf Blasmusik hin und bei „Alphornbläser im Park“ tritt das Alphorn-Schlücht-Steina-Echo auf. Das Kakerlaki Clowntheater wird gastieren und auch ein ökumenischer Gottesdienst mit anschließendem Zusammensein steht im Programm.

Aber nicht alle Veranstaltungen werden im Mehrgenerationenpark stattfinden: Auch Veranstaltungen auf dem Kirchplatz oder an der Donnerberghütte gehören zum „Ühlinger Sommer“ und selbstverständlich, so Klaus Müller, sind auch noch Veränderungen im Programm möglich. „Bei der Erstellung des Flyers haben sich die Vereine sehr engagiert“, erklärt Tim Katzenberger von der HTG. Der Mehrgenerationenpark habe sich als idealer Standort erwiesen, er biete durch die alten Bäume Schatten im Sommer, aber auch offene, sonnige Partien.

Der Flyer „Ühlinger-Sommer“ ist erhältlich im Rathaus Ühlingen und in allen Touristinformationen im Hochschwarzwald. Aktuelle Informationen gibt es im Internet unter www.hochschwarzwald.de/veranstaltungen. Zusätzlich zum „Ühlinger Sommer“ bietet die Gemeinde Ühlingen-Birkendorf in den Sommerferien ein Programm für Kinder und Jugendliche an.