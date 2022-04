von Wilfried Dieckmann

Viele freiwillige Helfer investierten ihre Zeit, um den Flüchtlingen aus der Ukraine die schwere Zeit der Flucht aus ihrer Heimat zu erleichtern. Unterstützung bieten nicht nur die Aktiven vom „Helferkreis Ukraine“, beispielsweise bei Behördengängen oder der im Rathaus eingerichteten Kleiderkammer, sondern auch Privatpersonen wie Beate und Urs Müller, die mittels gebrauchter Computer per Internet Schulunterricht in der Ukraine ermöglichen.

Kyrillische Schriftzeichen

Um die technische Infrastruktur für einen Online-Schulunterricht in der ukrainischen Heimat zu schaffen, wurde nach den Worten von Urs Müller eigens ein IT-Spezialist engagiert, der die zur Verfügung stehenden Computer und Laptops für diese Aufgabe vorbereitete und einsatzbereit verkabelte. „Derzeit werden von unserem Unternehmen in der Schweiz weitere Notebooks für die Flüchtlinge aufbereitet“, betonte Vermessungsspezialist Müller. Für ihn sei es wichtig, dass die Kinder der im ehemaligen Hotel Schiesselhof in Grafenhausen-Rippoldsried untergebrachten Flüchtlingsfamilien schnellstmöglich wieder Zugang zur schulischen Bildung finden.

Wohnraum gesucht Es wird weiterhin Wohnraum in Grafenhausen benötigt. Wer eine freie Wohnung hat, sollte sich an die Gemeindeverwaltung Grafenhausen, Carina Moor (Telefon 07748/520 21) oder an Franziska Dietsche (Telefon 07748/52024) wenden. Der Mietvertrag wird mit der Gemeinde geschlossen. Die Flüchtlinge erhalten zudem Leistungen vom Landratsamt für Wohnung und Lebensunterhalt.

In der Ukraine gehöre nach seinen Worten Online-Unterricht schon längst zum Alltag mit dazu. Um dies auch von Rippoldsried aus zu ermöglichen, mussten einige Hürden wie beispielsweise die Umstellung der Computer auf kyrillische Schriftzeichen bewältigt werden. Die kyrillische Schrift unterscheidet sich nämlich sehr stark von unserem lateinischen Alphabet.

Eine Eingabe über ein herkömmliches Keyboard, das auf lateinischen Zeichen basiert, ist ohne Hilfsmittel gar nicht möglich. Um dieses Problem zu überwinden, werden beispielsweise Schablonen benutzt. Schülerinnen und Schüler, die über gute Englischkenntnisse verfügen, kommen mit der lateinischen Schriftweise jedoch besser zurecht. Urs Müller ist sich sicher, dass Online-Unterricht mit ukrainischen Lehrern besonders bei fehlenden Deutschkenntnissen unerlässlich sei.

Helferkreis Ukraine

Bürgermeister und Verwaltung zeigen sich überwältigt von der Hilfsbereitschaft der Bevölkerung. Beispielhaft sei die „Kleiderkammer“, die im Rathaus Grafenhausen untergebracht wurde. Hier können sich die Flüchtlinge mit benötigter Kleidung ausstatten. Viele seien ohne Koffer angereist und hätten nur das, was sie am Leibe tragen. Hier wurde in kürzester Zeit ein großes Lager an Kleidung, Schuhen und auch Spielsachen für Kinder zusammengetragen. Weiterhin ist die Einrichtung einer „Begegnungsstätte“ im Hagehus geplant, in der sich die Flüchtlinge treffen und austauschen können. Hier soll auch mit Hilfe des „Helferkreises Ukraine“ ein Freizeitprogramm für Groß und Klein auf die Beine gestellt werden.