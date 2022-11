von Werner Steinhart

Damit das Trinkwasser in Ühlingen-Birkendorf in 30 Jahren einen ebenso hohen Qualitätsstandard aufweisen wird wie heute, bedarf es großer finanzieller Aufwendungen in den kommenden Jahren. Die Maßnahmen, die die Wasserversorgung der Gemeinde zukunftsfähig machen, erfordern aber einen finanziellen Kraftakt.

Der erste Abschnitt sieht zunächst einen Neubau der beiden Wasserhochbehälter in Berau vor: Meschwies und Wasserschloss. Im Rohbau ist derzeit der Hochbehälter Wasserschloss. Im Gegensatz zu dem gegenüberliegenden alten Wasserhochbehälter kann man schon die weitaus größeren Dimensionen erkennen.

In den 90er-Jahren des vorigen Jahrhunderts hatte die Gemeinde Ühlingen-Birkendorf die Wasserversorgung weitestgehend erneuert. Der letzte Funktionsabschnitt Berau-Brenden konnte aus Kostengründen nicht mehr realisiert werden und wird jetzt modernisiert, beginnend mit dem Bau der beiden Wasserhochbehälter, die nicht mehr dem neuesten Stand entsprechen. Als viel zu klein und in desolatem Zustand erweist sich der Hochbehälter Meschwies mit lediglich einer Kapazität von 34 Kubikmetern.

Die Wasserversorgung Die Gemeinde Ühlingen-Birkendorf versorgt sich mit Wasser aus 18 Quellen und dem Anschluss an zwei Wasserverbände (Hochschwarzwald und Höchenschwander Berg). 88 Prozent der Trinkwassermenge werden durch Eigenwasser abgedeckt, zwölf Prozent durch Fremdwasser. Das Wasser wird in neun Hochbehältern, darunter vier Hochbehälter mit zentralen Aufbereitungsanlagen, bereitgestellt.

Die Analyse der vorhandenen Speicherkapazität hat gezeigt, dass die Gemeinde die Speicherkapazität für Berau und seinen Weilern erhöhen sollte. Es wurde ein Defizit für das Speichervolumen von rund 280 Kubikmetern ermittelt. Deshalb wird bei beiden Hochbehältern zunächst das Speichervolumen zu nennen sein, was der Versorgungssicherheit für Trink- und Löschwasser dient.

Der Wasserhochbehälter Meschwies zwischen Berau und Brenden ist in desolatem Zusand und mit einem Volumen von nur 34 Kubikmetern Wasser längst zu klein. | Bild: Gemeinde Ühlingen-Birkendorf

Der Hochbehälter Meschwies wird ein Speichervolumen von zwei mal 50 Kubikmetern aufweisen, der Hochbehälter Wasserschloss von zwei mal 200 Kubikmetern. Die Hochbehälter stehen jeweils in direkter Nachbarschaft zu den bestehenden Hochbehältern Meschwies und Wasserschloss.

Während der Hochbehälter Meschwies nach dem Neubau abgerissen werden wird, könnte der Hochbehälter Wasserschloss erhalten bleiben. „Wir möchten den Hochbehälter Wasserschloss gerne als Speicher erhalten und prüfen, ob er für den Sportverein Berau zur Bewässerung seines Sportplatzes dienen könnte“, erklärt Bürgermeister Tobias Gantert. Der SV Berau habe Interesse gezeigt. Nach dem erfolgten Bau der Wasserhochbehälter müssten nach Aussage des Rathauschefs auch noch Teile der Wasserleitungen im Ort ertüchtigt werden.

Der alte Wasserhochbehälter Wasserschloss ist veraltet und längst zu klein geworden. Die Gemeinde möchte ihn aber als Wasserspeicher erhalten. | Bild: Werner Steinhart

Die Gesamtkosten dieser Maßnahme belaufen sich laut Verwaltung auf 2,316 Millionen Euro. Nach Aussage von Rechnungsamtsleiter Martin Blum sind Zuschüsse in Höhe von rund einer Million Euro zugesagt. Für den Wasserhochbehälter sind 1,76 Millionen Euro im Haushalt 2022 eingestellt. Beim zukünftigen Bau des Wasserhochbehälters Meschwies sind 556.000 Euro vorgesehen. „Schon jetzt zeichnet es sich ab, dass durch die aktuelle Preisentwicklung mit Mehrkosten von rund 50.000 Euro zu rechnen sein wird“, sagt Rechnungsamtsleiter Martin Blum.

In jüngster Gemeinderatssitzung wurden weitere Arbeiten für den Hochbehälter Wasserschloss vergeben. Die Schlosserarbeiten werden von der Firma Benz Metallbau aus Sulzburg-Laufen zu einem Angebotspreis von 104.823 Euro ausgeführt.

Die aktuelle Materialpreisentwicklung wirkt sich wie auch bei den anderen Gewerken aus – sie liegen über den bisherigen Kostenberechnungen. Die Beschichtungs- und Malerarbeiten gingen an die Fírma Orth und Schöpflin aus Waldshut-Tiengen für 127.956 Euro und die Estrich- und Fliesenarbeiten ebenfalls an die Firma Orth und Schöpflin für 22.776 Euro.