von Werner Steinhart

Das Jakobusheim in Untermettingen steht seit dem 5. März als Übergangsunterkunft für Flüchtlinge aus der Ukraine zur Verfügung. Durch den engagierten privaten Einsatz von Unter- und Obermettingerinnen konnte die Möglichkeit der Unterbringung im Jakobusheim organisiert werden. Das Jakobusheim hat eine Kapazität von 35 Betten. Die ankommenden Flüchtlinge, meist mit Kindern, bleiben teils nur so lange bis sie in eine Wohnung oder bei Bekannten einziehen können. Im Jakobusheim befinden sich derzeit fünf Familien.

Was klein beginnt, weitet sich aus

Ursprünglich wollten Silvia Sänger, Daniela Blattert, Yvonne Güntert-Schreiner und Inge Vonderach einer Mitbürgerin aus Untermettingen, die aus Kasachstan stammt und Verbindung zu Bekannten aus der Ukraine hat, helfen. Nachdem sie um Sach- und Kleiderspenden für Flüchtlingskinder gebeten hatte, und die zugleich auch privat die ersten Flüchtlinge aufnahm.

Narrenstube der Wilderer als Lager

Auf Grund der Menge der Sach- und Kleiderspenden suchten die vier eine Lagermöglichkeit und fanden sie in der Narrenstube der Wilderer. Da bekannt wurde, dass weitere Flüchtlinge kommen werden, nahm man Kontakt mit der Kirchengemeinde auf, da das Jakobusheim leer stand.

Einstimmiger Beschluss des Pfarrgemeinderats

Für den Pfarrgemeinderat der Seelsorgeeinheit Oberes Schlüchttal war es selbstverständlich, das derzeit leerstehende Jakobusheim für ukrainische Flüchtlinge zu öffnen. Der Pfarrgemeinderat fasste einstimmig den Beschluss, das Jakobusheim zur vorübergehenden Unterbringung von Flüchtlingen zur Verfügung zu stellen. So konnte das Organisationsteam in wenigen Tagen das Jakobusheim reinigen, Bettwäsche organisieren und eine Waschmaschine anschließen.

Fünf Familien mit insgesamt 20 Personen

Im Jakobusheim befinden sich mittlerweile fünf Familien, insgesamt 20 Personen. Einige Familien bleiben nur ein paar Tage, um dann in Wohnungen umzuziehen, andere länger. Die Familien kommen mit nichts an und werden dann im Jakobusheim mit dem Nötigsten ausgestattet. Im Moment wird alles über Spenden finanziert.

Helferinnen freuen sich über Spenden

„Lebensmittel sind ein großes Thema“, sagt Silvia Sänger. Sie freut sich über die Spendenbereitschaft. „So werden aus Stühlingen-Eberfingen Kartoffeln gespendet, auch der Edeka-Markt in Ühlingen zeigt sich großzügig“, meint Sänger. Dazu stünden in Dominiks Hofprodukte in Obermettingen sowie bei Edeka Fechtig in Ühlingen Spendenkassen, über die die Lebensmittel besorgt werden könnten.

Aufbau eines Helferkreises Das Organisationsteam wendet sich an Mitbürger aus Ober-und Untermettingen und bittet um Unterstützung. „Wir sind nur zu viert, das schaffen wir jetzt alleine nicht mehr“, betont Silvia Sänger, „wir möchten die Aufgaben auf mehrere Schultern verteilen.“ Die Vier wollen jetzt einen Helferkreis aufbauen, denn es wird dringend Unterstützung in allen Bereichen benötigt, vor allem bei Einkaufsfahrten, Fahrdiensten zu Behörden und Arzt.

550 Euro kamen beim Fasnachtsfeuer der Narrenzunft Wilderer und aus einer zusätzlichen Geldspenden zusammen. „Dieses Geld soll den Flüchtlingen beziehungsweise der Helfergruppe, die die Flüchtlinge im Jakobusheim unterstützen, zur Verfügung stehen“, sagte der Vorsitzende der Wilderer, Fabian Brogle, bei der Übergabe. Die Mitglieder des Organisationsteams sind auch aktive Mitglieder der Wilderer.

Ühlingen-Birkendorf Landjugend spendet Erlös aus Fasnachtsfeuer an Hilfe für ukrainische Flüchtlinge Das könnte Sie auch interessieren