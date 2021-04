von Stefan Pichler

Der Gemeindetag Baden-Württemberg startete 2019 unter dem Motto „1000 Bäume für 1000 Kommunen“ eine landesweite, kommunale Klimaschutzaktion. Ziel des ursprünglich auf zwei Jahre ausgelegten Programmes war es, in den Städten und Gemeinden des Landes eine Million Bäume zu setzen. Auch in Höchenschwand haben Freiwillige mit einer Pflanzaktion im Tiefenhäusener Moor einen Beitrag geleistet.

Die Gemeinde habe sich an der Aktion beteiligt, weil in den letzten Jahren in den Fichtenwäldern rund um Höchenschwand extreme Waldschäden durch den Borkenkäfer festgestellt worden seien, sagte Bürgermeister Sebastian Stiegeler. Natürlich spiele auch der Klimaschutz eine wichtige Rolle, da der Wald als Speicher für das schädliche Treibhausgas CO 2 eine zentrale Rolle spiele.

Revierförsterin Elena Kummer zeigt den Helfern, wie tief der Setzling eingegraben werden muss. | Bild: Pichler, Stefan

Passend zum Zeitrahmen des Programmes wollte sich die Höchenschwander Revierförsterin Elena Kummer schon im vergangenen Jahr mit Grundschülern der örtlichen Schule an der Aktion beteiligen. Durch die Hygieneauflagen aufgrund der Corona-Pandemie musste das Projekt aber gestoppt werden. Immer wieder wurde seither nach einem Ersatztermin gesucht, hieß es.

Tag des Waldes am 25. April

Rechtzeitig vor dem „Tag des Waldes“ am 25. April versammelten sich nun rund 30 Mitarbeiter der Gemeinde (Rathaus, Bauhof, Kindertagesstätte, Schule, Touristinfo) bei sonnigem Wetter mit Bürgermeister Sebastian Stiegeler und den Gemeinderäten, einige in Begleitung ihrer Kinder, auf einer freien Waldfläche am Rande des Tiefenhäusener Moores. Unter der Anleitung von Revierförsterin Elena Kummer sollten dort 200 Kiefern gesetzt werden.

Die Försterin gab zunächst einige Hinweise zur Aktion des Gemeindetages und zu den Schäden, die speziell der Buchdrucker in den vergangenen sehr trockenen Jahren auf dem Höchenschwanderberg verursacht hatte. „Wir werden heute Kiefern setzen. Diese Baumart ist für diesen Standort am Rande des Moores genau richtig, denn sie kommt sehr gut mit der verstärkten Sonneneinstrahlung auf dieser Freifläche zu Recht, verträgt die Trockenheit sehr gut und ist nicht so anfällig gegen den Buchdrucker. Damit wird diese Baumart zukünftig mehr und mehr an Bedeutung in unserer Höhenlage gewinnen“, erklärte Elena Kummer.

Wegen Corona in Kleingruppen

Mit farbigen Markierungen hatte die Försterin vorher die Waldflächen eingegrenzt, wo die Kiefern gesetzt werden sollten. Bevor sich die Helfer in Kleingruppen auf den Weg machten, demonstrierte Kummer mit Hilfe einer Wiedehopfhaue (Gartenwerkzeug), wie tief der Boden ausgehoben und die Setzlinge ausgebracht werden sollten.

Spaß an der Arbeit

Obwohl es nicht immer einfach war, in dem durch Gras und Wurzelwerk überwucherten Gelände genügend tiefe Grabmulden zu schaffen, hatten alle Spaß an der Arbeit, sagten die Anwesenden. Und nach zwei Stunden waren die Setzlinge im Boden. Bürgermeister Stiegeler bedankte sich bei den Helfern. Auf ein Abschlussvesper musste die Gruppe wegen der anhaltenden Coronavirus-Krise jedoch verzichten. Das Beisammensein werde aber bei passender Gelegenheit nachgeholt, versprach er.