von Elisabeth Baumeister

Trotz den derzeitigen Einschränkungen konnte die Pfarrgemeinde in Riedern am Wald ihren Kirchenpatron würdig feiern. Der Märtyrer St. Leodegar starb am 2. Oktober 679 im Alter von 64 Jahren eines gewaltsamen Todes. Er ist der Namensgeber der Pfarrkirche und der Schutzpatron der Pfarrgemeinde. Zum Gedenken an seinen Todestag wird alljährlich am 1. Oktobersonntag das Patrozinium in der Pfarrkirche St. Leodegar gefeiert. Vieles hat am „Ludigari“ Tradition und konnte, wenn auch in geänderter Weise, abgehalten werden.

Die Kanoniere von Riedern haben traditionell mit ihrem Böllern auf einen besonderen Sonntag in der Gemeinde aufmerksam gemacht. Das Pfarrhaus war beflaggt und Pfarrer Christoph Eichkorn konnte mit den Ministranten unter den Klängen des Musikvereins Riedern am Wald in das festlich geschmückte Gotteshaus einziehen. Gleichzeitig wurde der Erntedanksonntag gefeiert. Mit den, von den Mitgliedern der Pfarrgemeinde hergebrachten Erntegaben, wurde von den Frauen der Frauengemeinschaft ein reichhaltiger und schöner Erntedankaltar gestaltet.

Erster Einsatz für neue Ministranten

Der Festgottesdienst wurde von Pfarrer Christoph Eichkorn zelebriert und vom Kirchenchor Riedern unter der Leitung von Wolfram Staller feierlich umrahmt. Drei neue Ministranten, Pius Bucher, Luisa und Jonathan Duttlinger, haben in diesem Gottesdienst erstmals gedient. Hannes und Benedikt Duttlinger haben jetzt das Amt der Oberministranten inne.

Von Januar bis September hat Dieter Boll aus Ühlingen den Dienst als Mesner in Riedern zur Aushilfe ausgeübt. Im Festgottesdienst wurde ihm vom Gemeindeteam und der Pfarrgemeinde für sein großes Entgegenkommen ein herzlich verpacktes „Vergelts Gott“ überreicht.

Ein schöner Abschluss des Patroziniums war das Platzkonzert des Musikvereins Riedern unter der Leitung von Julia Pichler im barocken Vorgarten des Klosters. Die Gäste haben gerne den Klängen der Blasmusik zugehört und die Älteren haben sich gerne an die „Ludigari-Feste“ von früher erinnert, als sogar eine Schiffschaukel aufgebaut war und natürlich auch an das Mittagessen „Beischunke und Herdöpfelstock“.