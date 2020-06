von Ursula Ortlieb (uor)

In einem Gottesdienst in der evangelischen Auferstehungskirche in Grafenhausen informierte Pfarrer Mathias Geib, dass er und seine Frau, Pfarrerin Ina Geib, seit 1. Mai 2020 die offizielle Vakanz-Vertretung mit 50 Prozent für die evangelische Kirchengemeinde Grafenhausen-Ühlingen-Birkendorf übernommen haben. Pfarrerin Ruth Reinhard ist als Folge ihrer Krebserkrankung im Ruhestand und hat Ühlingen-Birkendorf verlassen. In Grafenhausen und Ühlingen finden in 14-tägigem Wechsel Gottesdienste statt. Diese werden zum Teil von den Pfarrern Mathias und Ina Geib gehalten, zum anderen Teil von Prädikanten. Auch der Konfirmandenunterricht, Beerdigungen und so weiter sind durch das Ehepaar Geib gewährleistet. Zu den Vertretungsaufgaben gehören auch die Verwaltung und die Begleitung des Kirchengemeinderats.

Die Pfarrstelle ist ausgeschrieben und es bleibt abzuwarten, ob sich jemand auf die Stelle bewirbt. Wie beim Ärztemangel auf dem Land zeigt die Erfahrung auch bei der Kirche, dass ländliche Pfarrstellen nicht so schnell besetzt werden können. „Glücklicherweise bringen sich sehr aktive Mitglieder des Kirchengemeinderats gut ein und entlasten uns“, sagt Pfarrerin Ina Geib. „Gerne hätten wir Ruth Reinhard in einer offiziellen Abschiedsfeier für ihr Wirken in unserer Kirchengemeinde gedankt. Das geht aus Sicherheitsgründen zum einen krankheitsbedingt und zum anderen wegen der Infektionsgefahr mit Covid-19 leider nicht“, so Birgit Schöler, die Vorsitzende des Kirchengemeinderats. Ina Geib hofft, dass die Feier im Herbst nachgeholt werden kann. Mathias und Ina Geib sind seit 2006 für Bonndorf und seit Mai Vakanz-Vertreter der evangelischen Kirchengemeinde Oberes Schlüchttal zuständig. Das Gebiet „Oberes Schlüchttal umfasst das der politischen Gemeinden Grafenhausen und Ühlingen-Birkendorf ohne die Ortsteile Berau und Brenden mit 1.200 evangelischen Christen.