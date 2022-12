von Ursula Ortlieb

Zum vierten Mal startet Pfarrer Christoph Eichkorn am 28. Dezember in die Ukraine. Nachdem im Februar der Krieg über das Land hereingebrochen war, machte er sich in der Osterwoche auf den Weg nach Lviv. Er knüpfte an Kontakte an, die vor 30 Jahren beim Freiwilligen-Einsatz mit Maltesern und Rotem Kreuz entstanden sind, als die Menschen hungerten. Zwei Fahrten im August und Oktober folgten. Von März bis Oktober fand eine Familie Unterkunft im Kloster Mariabronnen. Nach sechs Monaten wollten sie zurück in ihre Heimat. So fuhr Pfarrer Eichkorn mit Eltern und sechs Kindern im Kleintransporter des Klosters nach Lviv.

Die Familie hat ein kleines Haus mit Solarpanelen auf dem Dach. Damit der Strom für den Betrieb der Gasheizung genutzt werden kann, wird ein Wechselrichter benötigt. Eichkorn besucht auch die katholische Gemeinde in Lviv. „Besonders, dass sie Solidarität spüren und wissen, dass sie nicht vergessen sind, bedeutet den Menschen sehr viel“, erklärt der Pfarrer der Seelsorgeeinheit Oberes Schlüchttal. Er werde die Bistumsleitung mit Hilfsgütern unterstützen. Besonders werden aufladbare LED-Leuchtmittel, Dieselstromaggregate (2 bis 3 KW), Kerzen, Thermounterwäsche, Mützen, Handschuhe, Schals und Lebensmittel benötigt. Claus Rühle von der Rühle Fleischereimaschinen-Fabrik in Grafenhausen stellt für den Transport ein Fahrzeug zur Verfügung. Infos unter Telefon 07748/253 oder per E-Mail (kontakt@kath-schluechttal.de) sowie im Internet (www.kath-schluechttal.de) oder im Pfarramt Grafenhausen (Kirchsteig 7).