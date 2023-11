Ühlingen-Birkendorf – Beeindruckt von ihrem Aufenthalt in der Partnerstadt Machecoul kam die zehnköpfige Delegation um die Vorsitzende des deutsch-französischen Partnerschaftskomitees Marianne Buchmüller zurück. Die Teilnehmer genossen ein gut organisiertes Programm mit Gottesdienst, Gedenkfeiern, freundschaftlichen Begegnungen und Austausch mit den Partnerschaftskomitees der vier Partnergemeinden der französischen Gemeinden. Höhepunkt des Aufenthalts war die Unterzeichnung einer aktualisierten Partnerschaftsurkunde, die 1973 zwischen Machecoul und Birkendorf verfasst wurde. Marianne Buchmüller unterzeichnete in ihrer Funktion als Bürgermeister-Stellvertreterin im Rahmen eines Festaktes die Urkunde im Saal Espace de Retz in Machecoul.

Marianne Buchmüller unterzeichnete in Vertretung die Partnerschaftsurkunde. Rechts, Laurent Robin.

Laurent Robin, Bürgermeister von Machecoul-St. Même und Präsident der CC-Sud Retz Atlantique, hatte mit den Partnerschaftskomitees zu den zweitägigen Feierlichkeiten eingeladen. Er freute sich über die Gelegenheit, die Partnergemeinden zum gegenseitigen Kennenlernen und Austausch anlässlich der 15-, 20-, 35- und 50-jährigen Partnerschaftsjubiläen zusammenführen zu können. Die Verbindungen an alle weiterzugeben, um den Frieden in Europa zu schützen, sei Antrieb für das Wirken der Partnerschaftskomitees. schrieb Gisèle Jaunatre in ihrer Einladung an die Vertreter von Ühlingen-Birkendorf.

Vier Städtepartnerschaften zeugen vom hohen Stellenwert, den die politischen Vertreter der CC Sud Retz Atlantique in freundschaftlichen Beziehungen europäischer Völker sehen. „Unsere Partnerschaften ermöglichen es, uns besser kennenzulernen und zu verstehen. Trotz Unterschiede hoffe ich, dass wir für unsere Werte wie Brüderlichkeit und Freiheit in der Demokratie gemeinsam einstehen“, so Laurent Robin. Für die gelebte Friedenspolitik bedankte sich Bürgermeister Tobias Gantert in seinem Grußschreiben an die Gastgeber. Die Delegationen der Partnergemeinden Ühlingen-Birkendorf (50 Jahre), Shifnal (England 35 Jahre), As Neves (Spanien 20 Jahre) und Poieni (Rumänien 15 Jahre Partnerschaft) nahmen an einem gemeinsamen Gottesdienst und anschließenden Gedenkfeiern für die Opfer der Kriege teil.

Erweiterter Kreis

Seit 1979 ist die Partnerschaft auf die Gesamtgemeinde Ühlingen-Birkendorf mit den Ortsteilen Berau, Birkendorf, Brenden, Hürrlingen, Ober- und Untermettingen, Riedern und Ühlingen erweitert. In Frankreich ist die Partnerschaft ebenso auf acht Gemeinden Machecoul-Saint- Même, Saint-Mars-de-Coutais, la Marne, Paulx, Saint Etienne-de-Mer-Morte, Legé und Touvois erweitert. Nun wurde die Freundschaft mit der Urkunde zwischen „CC Sud Retz Atlantique und Ühlingen-Birkendorf“ auch formell gefestigt. Der Gemeindeverbund „Communauté de Communes Sud Retz Atlantique“ wurde 2017 gegründet. Präsident – und Bürgermeister von Machecoul-St. Même – ist Laurent Robin. Zu den Feierlichkeiten reisten mit Marianne Buchmüller die Ortsvorsteher Norbert Schwarz (Birkendorf) und Klaus Müller (Ühlingen), Bürgermeister a. D. Thomas Fechtig und Mitglieder des Partnerschaftskomitees nach Frankreich.