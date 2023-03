Der Kirchenchor St. Leodegar Riedern-Hürrlingen blickt auf ein sehr ereignisreiches Jahr zurück. Das wurde bei der Hauptversammlung deutlich, zu der Thomas Altmeyer begrüßte.

Nach langem und zähem Ringen kommt der Chor dem Ziel der Orgelerweiterung näher. Darum haben sich Andrea Staller, Martin Währy und Günter Hoffmann besonders verdient gemacht. Präses Christoph Eichkorn galt der Dank für die Unterstützung des Projekts in den kirchlichen Gremien. Altmeyer hatte auch die allerneuste Nachricht dabei, dass mit der Orgelerweiterung in der Werkstatt begonnen wurde, im September soll sie eingebaut werden. Der Kirchenchor konnte durch die Unterstützung der Orgelfreunde, die schon seit 32 Jahren darauf hinarbeiten, die Eigenmittel für die Finanzierung an die Verrechnungsstelle Stühlingen überweisen. Der neugegründete Orgelverein hat sich verpflichtet, das Darlehen zu finanzieren.

Aus dem Tätigkeitsbericht von Franziska Staller ging hervor, dass gerade für die Sache „Orgelverein“ sehr viele Sitzungen erforderlich waren. Eine positive Nachricht war, dass Melanie Staller wieder den Kinderchor aktiviert hat, ein wichtiger Baustein in der Nachwuchsarbeit für den Chor. Der Chor hat am Patrozinium bewirtet und unter Leitung von Petra Walter die Weihnachtskrippe aufgebaut. Auch mit den Corona-Beschränkungen haben der Gesamtchor oder Solosänger das Kirchenjahr und die Gottesdienste mitgestaltet.

Siegrid Ilnicka trug den Kassenbericht vor. Das Endergebnis ist eine Null, die Kasse wird ab sofort von der Kirchengemeinde über die Verrechnungsstelle geführt. Andrea Staller hatte den Kassenbericht vom Freundeskreis Orgelerweiterung vorgetragen. Auch hier ist das Ergebnis Null. Die Kasse wurde aufgelöst. Das Guthaben wurde an die Verrechnungsstelle für die Orgelerweiterung abgeführt.

Beide Kassen wurden geprüft. Gertrud Bastian konnte beiden Kassiererinnen eine einwandfreie Führung bestätigen. „Es war alles nachvollziehbar. Die Kassen sind Geschichte. Ein neues Kapitel wird aufgeschlagen.“

Die Entlastung wurde von Bürgermeister Tobias Gantert geleitet, sie ist einstimmig ausgefallen. Für die weltliche Gemeinde dankt er dem Chor auch im Namen der beiden Ortsvorsteher. „Es klingt alles nach einer guten Gemeinschaft.“ Er begrüßt die Teilnahme am Klostergartenfest. Dirigent Wolfram Staller und seiner Frau Melanie galt ein großes „Vergelt‘s Gott“ für den kirchenmusikalischen Einsatz.

Im Kirchenchor Riedern-Hürrlingen singen 26 Aktive: Neun Sopran, vier Tenor, zehn Alt und zwei Bass. 30 Proben wurden abgehalten. Der Probendurchschnitt lag bei 72 Prozent. Über 90 Prozent kamen Bianca Böhler, Margitta Gisinger, Melanie und Wolfram Staller.