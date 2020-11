von Wilfried Dieckmann

In den Mittelpunkt seines Vortrags in Grafenhausen hat Professor Hartmut Rosa zur Veranschaulichung seiner Resonanztheorie, die er im Rahmen der „Soziologie der Weltbeziehung" entworfen hatte, die Mitmachstationen im Schwarzwaldhaus der Sinne gestellt. Das Museum bleibt wegen Betriebsferien von den derzeitigen Teil-Lockdown-Maßnahmen verschont. Was aber kommt im Dezember? Der Deutsche Museumsbund fordert die schnellstmögliche Wiedereröffnung der Museen.

Resonanzerfahrungen

Der Soziologe Hartmut Rosa hat noch vor dem von Bund und Ländern beschlossenen Veranstaltungsverbot einen Vortrag in seinem Heimatort Grafenhausen gehalten. In den Mittelpunkt stellte der Professor zur Veranschaulichung seiner Resonanztheorie, die er im Rahmen der „Soziologie der Weltbeziehung“ entworfen hatte, die Mitmachstationen im Schwarzwaldhaus der Sinne.

In seinem Vortrag beleuchtete er die Stationen, an denen Besucher im Schwarzwaldhaus der Sinne persönliche Resonanzerfahrungen auf verschiedenen Ebenen machen können. In der Schwarzwaldhalle wurden die Besucherzahlen begrenzt, damit der nötige Abstand eingehalten werden konnte.

Bürgermeister Christian Behringer teilte in seinen Begrüßungsworten mit, dass in regelmäßigen Abständen die oberen Kippfenster zur Belüftung geöffnet werden. Auch seien Pausen vorgesehen, um alle Fenster und Türen der Schwarzwaldhalle zu öffnen. Der Vortrag wurde von Manuel Seidler per Video aufgezeichnet und soll in Kürze veröffentlicht werden (wir werden über den Termin informieren). Hartmut Rosa hat übrigens sein Honorar der Grundschule in Grafenhausen gespendet. Der Gemeinderat stimmte dieser Spende einstimmig zu.

Museum geschlossen

Im Schwarzwaldhaus der Sinne in Grafenhausen können Besucher Resonanzerfahrungen auf verschiedenen Ebenen machen. Das Mitmachmuseum hat noch bis zum 13. Dezember Betriebsferien und ist von den Teil-Lockdown-Bestimmungen nicht betroffen.

Christian Behringer zeigte sich zuversichtlich, dass das Schwarzwaldhaus der Sinne nach der geplanten Schließungszeit wieder in den Normalbetrieb einsteigen kann, da alle Hygienemaßnahmen erfüllt werden.

„Wenn sich die Infektionszahlen weiterhin auf hohem Niveau halten, wäre eine Verlängerung des Teil-Lockdowns aber auch nicht ausgeschlossen“, räumte der Bürgermeister im Gespräch ein. Sicherheit habe im Mitmachmuseum eine hohe Priorität. Christian Behringer rief in Erinnerung, dass gewisse Lockerungen im Sommer im Schwarzwaldhaus der Sinne nicht mitgetragen wurden.

„Wir haben immer an der Maskenpflicht festgehalten“, betonte er. Angesichts der hohen Sicherheitsstandards sollten Museen nach seiner Meinung generell vom Schließungsverbot ausgenommen werden.

Museumsbund fordert Öffnungen

Der Deutsche Museumsbund fordert die schnellstmögliche Wiedereröffnung der Museen, da es sich um keine Orte mit erhöhtem Risiko handele. Gesundheit habe oberste Priorität, diesem Grundsatz schließt sich auch der Museumsbund an. Museen könnten auf langjährige Erfahrungen beim Besuchermanagement zurückgreifen, sie bieten vielfach eine Begrenzung der Besucherzahlen, verfügen über große Räume, kluge Wegführungen sowie Abstands- und Hygieneregeln. Eine Schließung als Maßnahme zur Eindämmung der Pandemie müsse daher gut begründet sein und in Relation zu anderen Maßnahmen stehen.

„In den Beschlüssen zur Schließung Anfang November wurden Museen nicht einmal erwähnt, sondern unter eine Vielzahl anderer Freizeiteinrichtungen subsumiert“, betont der Museumsbund in einer Pressemitteilung. Dies sei nicht weiter hinnehmbar.

Wer über die Öffnung der Schulen diskutiert, könne dies nicht tun, ohne auch die Öffnung der Museen mitzudenken. Der Museumsbund begrüße daher grundsätzlich die Idee der verantwortlichen Politiker, Schulklassen in den Museen zu unterrichten. Bemerkenswert sei allerdings, dass mit der Schließung Anfang November dieselben Schulkassen aus den Museen verbannt wurden.

Der Präsident des Museumsbundes, Eckart Köhne, warnt vor den Folgen der Krise: „Ich will nicht hoffen, dass wir ein großes Museumssterben erleben. Denn nach der Krise wird es eine Diskussion geben, wie wir wieder Leben in die Städte und Gemeinden, in den öffentlichen Raum bringen. Und ein Schlüssel dafür heißt: Kultur!“